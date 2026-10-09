25 glasova razlike
Hitler Mussolini pobjednik lokalnih izbora u Peruu
Peruanac Hitler Mussolini Simeón Flores (45) izabran je za gradonačelnika malog andskog okruga Queropalca, nakon tijesne izborne pobjede. Njegovo neobično ime nije presedan u toj južnoameričkoj zemlji – Peru je već imao političare koji su se zvali Hitler.
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Hitler Mussolini Simeón Flores, 45-godišnji kandidat lijevocentrističke stranke Ahora Nación, pobijedio je na lokalnim izborima u okrugu Queropalca, u pokrajini Lauricocha, u peruanskom departmanu Huánuco, sjeverno od Lime, piše Euronews.
Osvojio je 229 glasova, odnosno 34,5 posto od ukupno 663 važeća listića. Njegov najbliži protukandidat Gaspar Benilde Osorio Zambrano, iz stranke Popular Renewal Peru, dobio je 204 glasa, što je 30,8 posto. Flores je tako slavio s razlikom od samo 25 glasova.
Prema službenim podacima iz 2024. godine, Queropalca ima nešto više od 730 stanovnika. Novoizabrani gradonačelnik u istom departmanu vodi i investicijsku tvrtku Simeon Sac.
Izbori su održani u sklopu regionalnog i lokalnog glasovanja diljem Perua, nakon pobjede desničarske političarke Keiko Sofíje Fujimori na predsjedničkim izborima.
Peru je već imao političare koji su se zvali Hitler
Flores nije prvi peruanski političar s imenom Hitler koji je osvojio povjerenje birača. Hitler Alba, član desnocentrističke stranke We Are Peru, bio je gradonačelnik andskog mjesta Yungar od 2011. do 2014. godine.
Na izborima 2018. ponovno se kandidirao, a pokušaj njegova protukandidata Lennina Vladimira Rodrigueza Valverdea da ospori valjanost kandidature nije ga spriječio u pobjedi. Alba je osvojio 47,7 posto glasova.
Tijekom kampanje koristio je slogane „Hitler se vraća” i „Hitler s narodom”, a sam sebe nazvao je „dobrim Hitlerom”. Tvrdio je i da njegov otac, kada mu je dao ime, nije bio upoznat s nasljeđem nacističkog diktatora Adolfa Hitlera.
Peru je imao i zastupnika Hitlera Saavedru, kirurga koji je u Kongresu predstavljao stranku We Are Peru od 2021. godine do smrti 2024., kada je imao 46 godina.
Neobična imena nisu rijetkost
U Peruu nije neuobičajeno da roditelji djeci daju imena inspirirana povijesnim ličnostima, čak i kad ona imaju negativne ili kontroverzne konotacije.
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