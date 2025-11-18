Oglas

Abrahamovi sporazumi

Hoće li se Saudijska Arabija prikloniti Izraelu? Trump radi na tome

author
Hina
|
18. stu. 2025. 19:38
U.S. President Donald Trump and Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman hold hands during a meeting in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., November 18, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Evelyn Hockstein / REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump ugostio je u utorak u Bijeloj kući saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, koji pokušava popraviti imidž u svijetu nakon ubojstva novinara Jamala Khashoggija 2018. i produbiti odnose s Washingtonom.

Oglas

Područje sigurnosti i civilne nuklearne energije

Dvojica čelnika bi trebala učvrstiti veze na području sigurnosti i civilne nuklearne energije te sklopiti ugovore vrijedne milijarde dolara.

No, unatoč Trumpovu pritisku ne očekuju se pomaci u pogledu normalizacije odnosa zaljevske kraljevine s Izraelom.

Trump se nada konkretizaciji saudijskog obećanja o ulaganju 600 milijardi dolara u SAD dano tijekom Trumpova posjeta Saudijskoj Arabiji u svibnju.

Prodaja F-35 Rijadu

Dvije su države spreme i za potpisivanje obrambenih ugovora. Trump je novinarima u ponedjeljak rekao da planira prodati napredne borbene zrakoplove F-35 Rijadu koji ih želi 48.

Bila bi to prva prodaja američkih borbenih aviona Saudijskoj Arabiji, potez koji bi mogao promijeniti ravnotežu snaga na Bliskom istoku. Dosad je jedino Izrael u toj regiji imao F-35.

Očekuje se i da će Trump izvršiti daljnji pritisak na Saudijsku Arabiju da se priključi tzv. Abrahamovim sporazumima o normalizaciji odnosa s Izraelom.

Saudijci su dosad bili neskloni tako značajnom koraku bez jasnog puta prema formiranju palestinske države.

Teme
abrahamovi sporazumi donald trump f-35 saudijska arabija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ