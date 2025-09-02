Rutte nakon incidenta s GPS-om: Svi smo sada u istočnom bloku, od Londona do Tallinna

"Svi smo mi sada na istočnom boku, bez obzira živite li u Londonu ili Tallinnu", rekao je u utorak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, komentirajući incident koji se dogodio dan ranije.
NATO radi na suzbijanju ruskog ometanja civilnih letova, rekao je čelnik saveza u utorak, dva dana nakon što je zrakoplov koji je prevozio predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen usred leta, u bugarskom zračnom prostoru, izgubio mogućnost korištenja GPS navigacije.
Zrakoplov je u nedjelju sigurno sletio, no bugarske vlasti rekle su da sumnjaju kako je iza ometanja stajala Rusija.
Cijeli je kontinent pod "izravnom prijetnjom Rusa", rekao je glavni tajnik Mark Rutte na konferenciji za novinare u Luksemburgu s tamošnjim premijerom i ministrom obrane, prenosi euronews.
"Svi smo mi sada na istočnom boku, bez obzira živite li u Londonu ili Tallinnu."
"To se shvaća vrlo ozbiljno", dodao je Rutte. "Mogu vas uvjeriti da danonoćno radimo na tome da to suzbijemo, spriječimo i osiguramo da se više ne ponovi."
Rutte je rekao da je ometanje dio složene kampanje ruskih hibridnih prijetnji poput presijecanja podmorskih energetskih i komunikacijskih kabela u Baltičkom moru te kibernapada na britansku zdravstvenu službu.
"Oduvijek sam mrzio riječ ‘hibridno’ jer zvuči nekako bezazleno, ali ‘hibridno’ je upravo ovo — ometanje komercijalnih zrakoplova, s potencijalno katastrofalnim posljedicama", rekao je Rutte.
Praćenje navodnih ruskih napada
Napad ometanjem GPS-a na zrakoplov von der Leyen najnoviji je u kampanji remetenja diljem Europe za koju se okrivljuje Rusija, a koju je šef britanske vanjske obavještajne službe opisao kao "zapanjujuće nepromišljenu".
Od Moskvine sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022., zapadni dužnosnici optužuju Rusiju i njezine zastupnike za desetke napada hibridnog ratovanja - od vandalizma do paleža i pokušaja atentata.
Radio-ometanje iz Rusije uključuje "jamming" - kada snažan radiosignal nadjača komunikacije - te "spoofing", odnosno dovođenje prijamnika u zabludu da se nalazi na drugoj lokaciji ili u drugo vrijeme.
"Prijetnja koja dolazi od Rusa raste iz dana u dan. Ne budimo naivni: to bi jednog dana moglo uključiti i Luksemburg, moglo bi doći i do Nizozemske", rekao je Rutte.
"Primjerice, s najnovijom ruskom raketnom tehnologijom, razlika između Litve na prvoj crti i Luksemburga, Haaga ili Madrida sada je pet do deset minuta. Toliko je potrebno da takva raketa stigne do tih dijelova Europe."
Bugarska neće istraživati ometanje zrakoplova von der Leyen jer se "takve stvari događaju svaki dan", rekao je u utorak premijer Rosen Zhelyazkov.
Dodao je da je to jedna od nuspojava ruskog rata u Ukrajini i da se takvi slučajevi događaju diljem Europe.
