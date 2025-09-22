"Rusija riskira izravan sukob s NATO savezom"

Estonija je u petak rekla da su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 upravo ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i da su se onamo zadržala ukupno 12 minuta prije nego što su se bila primorana povući, u epizodi koju zapadni dužnosnici opisuju kao test NATO-ove spremnosti i odlučnosti.