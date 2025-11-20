HRW: Izrael počinio zločine protiv čovječnosti na Zapadnoj obali

Izvješće opisuje da su vojnici upadali u kuće, pljačkali imovinu i zvučnicima na dronovima naređivali obiteljima da izađu. Navodi se da su stanovnici svjedočili kako buldožeri ruše zgrade dok su bježali i da izraelske snage nisu nudile sklonište ni pomoć, zbog čega obiteljima nije preostalo drugo nego nagurati se u domove rodbine ili u džamije, škole i prostore dobrotvornih organizacija.