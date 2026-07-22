DANIEL SIAD
Modni agent povezan s Epsteinom pronađen mrtav u blizini Pariza
Daniel Siad, francuski agent za modele povezan s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, pronađen je mrtav u svojem domu nedaleko od Pariza, objavili su francuski tužitelji.
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Siad (69), koji je u Francuskoj bio pod istragom, je jedan od nekoliko francuskih državljana optuženih da su pomagali američkom financijašu Jeffreyju Epsteinu u trgovini ženama i njihovom seksualnom zlostavljanju.
Francuska istraga o Epsteinovoj mreži pokrenuta je nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo novu seriju dokumenata iz istrage o Epsteinu.
Nakon javnog poziva francuskih vlasti javilo se dvadesetak navodnih žrtava, među njima i neke koje istražiteljima ranije nisu bile poznate.
Naime, Epstein je koristio upravo veze u modnoj industriji da bi dolazio do mladih žena, prenosi France 24.
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