Oglas

DANIEL SIAD

Modni agent povezan s Epsteinom pronađen mrtav u blizini Pariza

author
N1 Info
|
22. srp. 2026. 11:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Daniel Siad
Departmend of Justice (DOJ)

Daniel Siad, francuski agent za modele povezan s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, pronađen je mrtav u svojem domu nedaleko od Pariza, objavili su francuski tužitelji.

Oglas

Siad (69), koji je u Francuskoj bio pod istragom, je jedan od nekoliko francuskih državljana optuženih da su pomagali američkom financijašu Jeffreyju Epsteinu u trgovini ženama i njihovom seksualnom zlostavljanju.

Francuska istraga o Epsteinovoj mreži pokrenuta je nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo novu seriju dokumenata iz istrage o Epsteinu.

Nakon javnog poziva francuskih vlasti javilo se dvadesetak navodnih žrtava, među njima i neke koje istražiteljima ranije nisu bile poznate.

Naime, Epstein je koristio upravo veze u modnoj industriji da bi dolazio do mladih žena, prenosi France 24.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
daniel siad jeffrey epstein modna industrija modni agent

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ