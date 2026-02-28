IAEA tvrdi da nema 'radiološkog učinka' od napada na Iran

JOE KLAMAR / AFP

UN-ova agencija za nuklearnu energiju u subotu je rekla da nije registrirala nikakav "radiološki" učinak od američkih i izraelskih napada na Iran ili iranske odmazde po drugim zemljama u regiji, iako nije navela jesu li ciljana iranska nuklearna postrojenja.

"IAEA pomno prati razvoj događaja na Bliskom istoku i poziva na suzdržanost kako bi se izbjegli nuklearni sigurnosni rizici za ljude u regiji", objavila je na X-u Međunarodna agencija za atomsku energiju.

"IAEA je u trajnom kontaktu sa zemljama regije i dosad nije bilo dokaza o bilo kakvom radiološkom učinku."

Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istoku.