Dron s eksplozivom udario u krilo aviona u Njemačkoj! "Čista je slučajnost..."

Čini se da je samo splet okolnosti spriječio eksploziju i moguću veliku katastrofu. U međuvremenu su se pojavile informacije koje upućuju na to da incident možda nije bio izoliran slučaj, već dio ozbiljnijeg pokušaja napada na jedno od ključnih europskih teretnih čvorišta, koje koriste i civilni i vojni zrakoplovi povezani s NATO-om, piše Washington Post.