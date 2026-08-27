"Nismo meta izoliranog napada"
Dron s eksplozivom udario u krilo aviona u Njemačkoj! "Čista je slučajnost..."
Incident na aerodromu Leipzig/Halle u Njemačkoj mogao je završiti mnogo gore nego što se u početku mislilo. Dron napunjen eksplozivom nije samo pronađen u blizini ukrajinskog teretnog aviona, već je, prema snimkama nadzornih kamera, udario u njegovo krilo.
Čini se da je samo splet okolnosti spriječio eksploziju i moguću veliku katastrofu. U međuvremenu su se pojavile informacije koje upućuju na to da incident možda nije bio izoliran slučaj, već dio ozbiljnijeg pokušaja napada na jedno od ključnih europskih teretnih čvorišta, koje koriste i civilni i vojni zrakoplovi povezani s NATO-om, piše Washington Post.
Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je da će počinitelji biti otkriveni, dok se sumnje sve više usmjeravaju prema Rusiji. U europskim sigurnosnim krugovima raste zabrinutost da Moskva pojačava kampanju sabotaže i provokacija protiv zemalja NATO-a kako bi ih pokušala odvratiti od daljnje pomoći Ukrajini.
"Mogla je to biti potpuna katastrofa, ozbiljan vojni napad na njemačku zračnu luku", rekao je Konstantin von Notz, njemački zastupnik i član parlamentarnog odbora za nadzor sigurnosnih službi, prenosi Dnevnik.hr.
Nico Lange, bivši dužnosnik njemačkog Ministarstva obrane, situaciju je opisao kao pitanje čiste sreće. "Čista je slučajnost da se nije dogodila katastrofa", rekao je i dodao da bi u najboljem slučaju posljedica bila golema vatrena kugla.
Tri drona u blizini zračne luke
Na dan kada je pronađen prvi dron s eksplozivom, još jedan dron sudario se s teretnim zrakoplovom. Avion zbog toga nije mogao sletjeti nakon što je zračna luka prethodno bila zatvorena zbog prvog incidenta.
Njemački mediji ovog su tjedna objavili i da je desetak dana kasnije pronađen još jedan dron, ovoga puta na polju u blizini aerodroma. Uz njega su navodno pronađeni tragovi vojnog eksploziva.
Prema navodima sigurnosnih stručnjaka, dron koji je pronađen u blizini ukrajinskog zrakoplova bio je napunjen vojnom vrstom eksploziva Semtex. Smatraju da bi to predstavljalo dosad nezabilježenu razinu opasnosti u sličnim incidentima.
Berlin isprva oprezan
Njemačka vlada u početku je nastojala umanjiti značaj događaja. Dio političara i sigurnosnih stručnjaka kritizirao je Merza zbog opreza u javnom spominjanju moguće ruske odgovornosti.
Ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt prošlog je tjedna, prilikom otvaranja novog centra za sigurnost dronova, rekao da je slučaj iz Leipziga povezan s različitim scenarijima napada. Poručio je da nije riječ o izoliranom slučaju, već dijelu veće mreže.
Ipak, odbio je potvrditi da iza napada stoji Rusija. Naveo je da se odgovornost ne može pripisati samo na temelju sumnji.
Merz je u utorak prvi put javno komentirao incident te rekao da je Njemačka "sve češće na meti" napadača spremnih prouzročiti veliku materijalnu štetu, ali i ozljede ili smrt. Iako nije izravno imenovao počinitelje, poručio je da će "platiti" za svoje postupke te najavio da će uskoro biti objavljeni novi rezultati istrage.
Testiranje granica NATO-a
Bivši njemački obavještajni dužnosnik Freytag von Loringhoven upozorava da bi neodlučan odgovor mogao dodatno ohrabriti Rusiju.
"Dovoljno znamo o Rusiji da znamo da vrlo pažljivo proučavaju kako reagiramo na takve stvari", rekao je i upozorio da bi izostanak jasnog odgovora mogao potaknuti nove slične akcije.
Europski sigurnosni dužnosnici i stručnjaci smatraju da Moskva posljednjih mjeseci pokušava ispitati koliko daleko može ići u pritisku na NATO, između ostalog kroz napade na vojne objekte i upade dronovima na teritorij članica Saveza.
Jedan europski sigurnosni dužnosnik za Washington Post opisao je takvu strategiju kao svojevrsno izviđanje bojnog polja. "Oni žele procijeniti granice koje zapravo mogu prijeći. Napredujete dok se ne suočite s otporom", rekao je.
S obzirom na to da je Leipzig/Halle važno europsko logističko i zračno čvorište, incident je dodatno pojačao strahove da bi dronovi i sabotaže mogli postati dio šire kampanje pritiska na europske države i njihove napore da nastave vojno pomagati Ukrajini.
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