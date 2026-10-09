Incident u ruskom laboratoriju gori od pojave kuge? "Zaposlenica je mogla umrijeti i od toga"

"Obrambena biološka istraživanja, koja se zasigurno bave i uzročnikom kuge kao biološkim agensom, provode se u mnogim državama koje raspolažu odgovarajućim tehničkim, ljudskim i financijskim resursima. Među njima su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusija, Kina, države Europske unije poput Njemačke i Francuske te druge zemlje", kaže Himmel i dodaje: