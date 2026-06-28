uključeni i dronovi
Iran odgovorio na američke napade, napao baze u Kuvajtu i Bahreinu
Iranska mornarica i zrakoplovne snage pokrenuli su zajednički napad, u kojem su bili uključeni i dronovi, na Kuvajt i Bahrein kao odgovor na američke napade nekoliko sati ranije, izvijestili su iranski mediji.
Oglas
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je tome dodao da će u budućnosti reagirati još odlučnije ukoliko se prekrše sklopljeni sporazumi te da će svaka neprijateljska agresija dobiti žestoki odgovor.
„Američke baze u regiji mogle bi doživjeti pakao ovih dana“, poručio je iranski Korpus islamske revolucionarne garde.
Iranske udare na Kuvajt i Bahrein potvrdio je Reutersu neimenovani američki dužnosnik navodeći da se „situacija još uvijek razvija“. Dodao je da nema prijavljenih američkih žrtava ili veće štete na američkim objektima na Bliskom istoku.
Ranije su Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom bombardirale i izvele napad na ciljeve u Iranu što je, navodi se, odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom tjesnacu.
Američko središnje zapovjedništvo je objavilo da su američki zrakoplovi ciljali "iransku vojnu infrastrukturu, komunikacijske sustave, lokacije protuzračne obrane, skladišta dronova i objekte za polaganje mina".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas