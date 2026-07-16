Oglas

zračni udari

Amerikanci ponovno napali Iran, otkrili i cilj

author
N1 Info
|
16. srp. 2026. 21:47
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
reuters
CENTCOM via REUTERS

Američke snage započele su petu uzastopnu noć zračnih udara na Iran.

Oglas

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je na društvenim mrežama da je danas započela peta uzastopna noć udara na Iran.

Navodi se da su napadi usmjereni na slabljenje iranskih vojnih sposobnosti.

Nakon američkih napada često su uslijedili iranski odmazdni udari na američke ciljeve diljem područja Perzijskog zaljeva.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
amerika iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ