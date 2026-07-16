zračni udari
Amerikanci ponovno napali Iran, otkrili i cilj
Američke snage započele su petu uzastopnu noć zračnih udara na Iran.
Oglas
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je na društvenim mrežama da je danas započela peta uzastopna noć udara na Iran.
Navodi se da su napadi usmjereni na slabljenje iranskih vojnih sposobnosti.
Nakon američkih napada često su uslijedili iranski odmazdni udari na američke ciljeve diljem područja Perzijskog zaljeva.
At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas