ČETVORKA U ZATVORU

Iran uhitio istaknute reformističke političare

Hina
09. velj. 2026. 11:26
The Iranian flag flutters in front of a huge anti-US billboard displayed on a building in Tehran's Valiasr Square on February 8, 2026. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
ATTA KENARE/AFP

Iran je uhitio nekoliko istaknutih političara otprilike mjesec dana nakon masovnih prosvjeda koji su zahvatili zemlju, izvijestili su u ponedjeljak iranski mediji.

Uhićena je Azar Mansouri, čelnica reformističke stranke, s još nekoliko političara, navode mediji. Novinska agencija Mizan, povezana s pravosuđem, potvrdila je uhićenje četvero političara, ali ih nije imenovala. Mizan piše da su političari optuženi za poticanje i širenje lažnih narativa.

Mediji prenose da je među pritvorenima i Ebrahim Asgharsadeh, poznati političar i otvoreni kritičar tvrdokornog iranskog vodstva, nekoć zastupnik i član gradskog vijeća Teherana.

Uhićen je i Mohsen Aminzadeh, bivši zamjenik ministra vanjskih poslova pod bivšim predsjednikom Mohamadom Hatamijem te osnivač reformističke stranke.

Krajem prosinca izbili su prosvjedi zbog produbljivanja ekonomske krize u Iranu, a brzo su eskalirali u nacionalne demonstracije protiv autoritarne vlasti u zemlji.

Sigurnosne snage su na vrhuncu nemira ubile tisuće prosvjednika 8. i 9. siječnja, rekle su skupine za ljudska prava.

Iranske vlasti to odbacuju i tvrde da su "plaćenici" zakletih neprijatelja Sjedinjenih Država i Izraela proveli terorističke napade. 

Nekoliko istaknutih novinara i reformističkih političara javno je kritiziralo službenu verziju događaja, izlažući se mogućim pravnim postupcima.

Teme
Iran politički zatvorenici

