Reza Pahlavi je sin iranskog šaha svrgnutog u Islamskoj revoluciji 1979. godine, koji živi u SAD-u, i poziva Irance da ponovno preuzmu svoju državu.
Prognani prijestolonasljednik poručio je Irancima da su pred njima odlučujući trenuci.
Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Pomoć koju je predsjednik Sjedinjenih Država obećao hrabrim ljudima Irana sada je stigla. Ovo je humanitarna intervencija; njezina meta je Islamska Republika, njezin represivni aparat i njezin stroj za ubijanje, a ne velika zemlja Iran i njezin narod.
Međutim, unatoč dolasku ove pomoći, konačnu pobjedu ipak ćemo izvojevati mi. Mi, narod Irana, dovršit ćemo posao u ovoj završnoj bitki. Vrijeme za povratak na ulice se približava.
Sada kada se Islamska Republika urušava, moja poruka vojsci, policiji i sigurnosnim snagama zemlje je jasna: prisegnuli ste da ćete štititi Iran i iranski narod, a ne Islamsku Republiku i njezine vođe. Vaša je dužnost braniti narod, a ne režim koji je našu domovinu uzeo za taoca kroz represiju i zločin.
Pridružite se narodu i pomozite ostvariti stabilnu i sigurnu tranziciju. U suprotnom, potonut ćete zajedno s Khameneijevim razbijenim brodom i njegovim režimom.
A moja poruka predsjedniku Sjedinjenih Država, predsjedniku Trumpu, jest sljedeća: časni narod Irana, unatoč brutalnoj represiji i ubojstvima ovog režima, hrabro je stajao gotovo dva mjeseca.
Sada vas molim da budete krajnje oprezni kako bi se sačuvali životi civila i mojih sunarodnjaka. Narod Irana vaši su prirodni saveznici i saveznici slobodnog svijeta i neće zaboraviti vašu pomoć u najtežem razdoblju suvremene iranske povijesti.
A vama, moji dragi sunarodnjaci u Iranu: u ovim osjetljivim satima i danima, više nego ikad moramo ostati usmjereni na naš konačni cilj, ponovno preuzimanje Irana. Molim vas da za sada ostanete u svojim domovima i sačuvate mir i sigurnost.
Budite na oprezu i spremni kako biste se, u odgovarajućem trenutku, o kojem ću vas točno obavijestiti, mogli vratiti na ulice radi završne akcije. Pratite moje poruke putem društvenih mreža i satelitskih medija. Ako dođe do prekida interneta i satelitskih usluga, ostat ću s vama u kontaktu putem radijskih valova. Vrlo smo blizu konačne pobjede.
Želim što prije biti uz vas kako bismo zajedno vratili Iran i obnovili ga. Živio Iran."
