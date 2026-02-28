Sada kada se Islamska Republika urušava, moja poruka vojsci, policiji i sigurnosnim snagama zemlje je jasna: prisegnuli ste da ćete štititi Iran i iranski narod, a ne Islamsku Republiku i njezine vođe. Vaša je dužnost braniti narod, a ne režim koji je našu domovinu uzeo za taoca kroz represiju i zločin.