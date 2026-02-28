Oglas

REZA PAHLAVI

VIDEO / Irancima se obratio prognani prijestolonasljednik: Ovo je humanitarna intervencija

N1 Info
28. velj. 2026. 10:10
Reza Pahlavi
JOEL SAGET / AFP

Reza Pahlavi je sin iranskog šaha svrgnutog u Islamskoj revoluciji 1979. godine, koji živi u SAD-u, i poziva Irance da ponovno preuzmu svoju državu.

Prognani prijestolonasljednik poručio je Irancima da su pred njima odlučujući trenuci.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Pomoć koju je predsjednik Sjedinjenih Država obećao hrabrim ljudima Irana sada je stigla. Ovo je humanitarna intervencija; njezina meta je Islamska Republika, njezin represivni aparat i njezin stroj za ubijanje, a ne velika zemlja Iran i njezin narod.

Međutim, unatoč dolasku ove pomoći, konačnu pobjedu ipak ćemo izvojevati mi. Mi, narod Irana, dovršit ćemo posao u ovoj završnoj bitki. Vrijeme za povratak na ulice se približava.

Sada kada se Islamska Republika urušava, moja poruka vojsci, policiji i sigurnosnim snagama zemlje je jasna: prisegnuli ste da ćete štititi Iran i iranski narod, a ne Islamsku Republiku i njezine vođe. Vaša je dužnost braniti narod, a ne režim koji je našu domovinu uzeo za taoca kroz represiju i zločin.

Pridružite se narodu i pomozite ostvariti stabilnu i sigurnu tranziciju. U suprotnom, potonut ćete zajedno s Khameneijevim razbijenim brodom i njegovim režimom.

A moja poruka predsjedniku Sjedinjenih Država, predsjedniku Trumpu, jest sljedeća: časni narod Irana, unatoč brutalnoj represiji i ubojstvima ovog režima, hrabro je stajao gotovo dva mjeseca.

Sada vas molim da budete krajnje oprezni kako bi se sačuvali životi civila i mojih sunarodnjaka. Narod Irana vaši su prirodni saveznici i saveznici slobodnog svijeta i neće zaboraviti vašu pomoć u najtežem razdoblju suvremene iranske povijesti.

A vama, moji dragi sunarodnjaci u Iranu: u ovim osjetljivim satima i danima, više nego ikad moramo ostati usmjereni na naš konačni cilj, ponovno preuzimanje Irana. Molim vas da za sada ostanete u svojim domovima i sačuvate mir i sigurnost.

Budite na oprezu i spremni kako biste se, u odgovarajućem trenutku, o kojem ću vas točno obavijestiti, mogli vratiti na ulice radi završne akcije. Pratite moje poruke putem društvenih mreža i satelitskih medija. Ako dođe do prekida interneta i satelitskih usluga, ostat ću s vama u kontaktu putem radijskih valova. Vrlo smo blizu konačne pobjede.

Želim što prije biti uz vas kako bismo zajedno vratili Iran i obnovili ga. Živio Iran."

Iran Reza Pahlavi islamska republika napad na Iran

