Iranska vojska zaprijetila: Države koje poštuju američke sankcije imat će probleme!

Brodovi iz zemalja koje se pridržavaju američkih sankcija protiv Irana od sada će se suočavati s poteškoćama pri prelasku Hormuškog tjesnaca, rekao je u nedjelju glasnogovornik iranske vojske Mohamad Akraminia, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim.

Iranski zastupnici objavili su da rade na zakonu kojim će se formalizirati iransko upravljanje Hormuškim tjesnacem, s klauzulama koje uključuju zabranu prolaska plovilima "neprijateljskih država".

Brod za rasuti teret pogođen je projektilom sjeveroistočno od Dohe, priopćila je u nedjelju britanska Pomorska trgovinska služba.

Požar je ugašen, bez žrtava ili utjecaja na okoliš, priopćio je UKMTO.

Vlasti istražuju izvor projektila.