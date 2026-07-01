Eurobarometar
Istraživanje: Povjerenje Mađara u EU snažno poraslo nakon promjene vlasti
Povjerenje Mađara u Europsku uniju kao čimbenik stabilnosti u nesigurnom svijetu poraslo je na 80 posto, znatno iznad prosjeka Europske unije od 75 posto, pokazalo je najnovije istraživanje Eurobarometra objavljeno u srijedu, prenosi mađarska novinska agencija MTI.
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U odnosu na prethodno istraživanje provedeno u listopadu i studenome 2025., povjerenje u EU među građanima država članica poraslo je za osam postotnih bodova, dok je u Mađarskoj zabilježen rast od 14 postotnih bodova.
Istraživanje pokazuje i da 81 posto Mađara smatra da je članstvo u Europskoj uniji korisno, što je sedam postotnih bodova iznad europskog prosjeka.
Kao najveće prednosti članstva, 41 posto ispitanika navodi nove mogućnosti zapošljavanja, a 37 posto njih gospodarski rast.
Na pitanje koji bi trebali biti prioriteti EU-a, 36 posto Mađara odgovorilo je da je to energetska neovisnost, slijede obrana i sigurnost (34 posto), konkurentnost (32 posto) te sigurnost opskrbe hranom i poljoprivreda (32 posto).
48 posto ispitanih ima problema s podmirivanjem računa
Istodobno, zadovoljstvo kvalitetom života u Mađarskoj ispod je europskog prosjeka. Zadovoljnima se izjasnilo 79 posto ispitanika, dok prosjek EU-a iznosi 83 posto.
Financijske poteškoće i dalje su izražene - 48 posto ispitanika navelo je da redovito ima problema s podmirivanjem računa, a dodatnih 40 posto da se s takvim problemima suočava povremeno.
Za Mađare su najvažniji elementi kvalitetnog života dostupnost kvalitetne zdravstvene skrbi, financijska sigurnost te dobro tjelesno i mentalno zdravlje.
Istraživanje Eurobarometra provedeno je od 9. travnja do 4. svibnja na uzorku od 26.421 ispitanika u svih 27 država članica Europske unije.
Na parlamentarnim izborima održanima u travnju Peter Magyar i njegova proeuropska konzervativna stranka Tisza osvojili su dvotrećinsku većinu u parlamentu, porazivši Fidesz Viktora Orbana i okončavši njegovu 16-godišnju vladavinu.
Magyar je najavio jačanje odnosa s Europskom unijom, mjere protiv korupcije i reforme kojima želi omogućiti povlačenje milijardi eura europskih sredstava namijenjenih Mađarskoj.
Nova je vlada najavila i promjene u području javnih medija te reforme institucija koje su tijekom Orbanove vladavine izgubile neovisnost.
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