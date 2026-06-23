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Novi planovi

Magyar: Zasad bez novih članica Višegradske skupine

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Hina
|
23. lip. 2026. 23:09
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Peter Magyar
ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mađarski premijer Peter Magyar izjavio je u utorak da Višegradska četvorka zasad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u okviru formata V4-plus povremeno mogla pozivati ​​goste, uključujući i one izvan EU, kako bi raspravljali o raznim temama., prenijela je mađarska agencija MTI.

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Višegradsku skupinu osnovale su 1991. godine Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka s ciljem promicanja zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu.

Magyar je početkom lipnja najavio da će na sastanku predložiti pozivanje Hrvatske, Austrije, Njemačke, Slovenije i Rumunjske u članstvo.

Mađarski premijer kazao je u utorak i da zemlje V4 nastavljaju podržavati europsku integraciju zapadnog Balkana. "Slažemo se da su stabilnost, razvoj i budućnost regije u zajedničkom interesu Europe te je važno da vjerodostojnost i predvidljivost procesa proširenja pridonesu dugoročnoj sigurnosti i konkurentnosti Europe", rekao je.

Magyar se u mjestu Godollo blizu Budimpešte sastao s češkim premijerom Andrejem Babišem, poljskim premijerom Donaldom Tuskom i slovačkim premijerom Robertom Ficom.

Rekao je da Mađarska, Češka, Poljska i Slovačka žele izgraditi V4 koji ostvaruje opipljive rezultate i ima snažan glas u europskom odlučivanju.

Čelnik iz Budimpešte istaknuo je da je srednja Europa trenutačno jedna od najbrže rastućih regija u Europi, dodavši da njezini industrijski kapaciteti, inovacijski potencijal i kvalificirana radna snaga predstavljaju značajnu vrijednost za cijelu Europu.

"Stanovnici V4, njih 65 milijuna, više trguju s Njemačkom nego Njemačka s Francuskom", dodao je.

Magyar je rekao da su se čelnici V4 usredotočili na sastanku na sljedeći sedmogodišnji proračun Europske unije, slažući se da kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika ostaju ključni alati za europski i regionalni razvoj.

Također je češkom, poljskom i slovačkom premijeru predstavio planove za brzu željeznicu koja će povezivati ​​Varšavu, Prag, Bratislavu i Budimpeštu.

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mađarska peter magyar v4 višegradska skupina

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