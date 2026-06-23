Mađarski premijer kazao je u utorak i da zemlje V4 nastavljaju podržavati europsku integraciju zapadnog Balkana. "Slažemo se da su stabilnost, razvoj i budućnost regije u zajedničkom interesu Europe te je važno da vjerodostojnost i predvidljivost procesa proširenja pridonesu dugoročnoj sigurnosti i konkurentnosti Europe", rekao je.