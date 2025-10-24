Francuski general: Rusija ima jedan cilj, očekujte šok za tri ili četiri godine

Najviši generali i političari iz zemalja EU-a i NATO-a već mjesecima upozoravaju da bi Moskva mogla napasti Savez u narednim godinama, s procjenama koje variraju od 2027. do 2030.. Prošli je tjedan Europska komisija predstavila plan djelovanja koji bi državama članicama trebao pomoći da se do 2030. godine pripreme za mogući rat, prenosi Politico.