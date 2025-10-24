Francuski general: Rusija ima jedan cilj, očekujte šok za tri ili četiri godine

Novoimenovani francuski načelnik Glavnog stožera i general Fabien Mandon priprema oružane snage da budu spremne za šok koji bi mogao biti svojevrsni ruski test.
"Rusija je zemlja koja bi mogla biti u iskušenju da nastavi rat na našem kontinentu", izjavio je Mandon zastupnicima Odbora za obranu u Nacionalnoj skupštini pa nastavio:
"Prvi cilj koji sam postavio oružanim snagama jest da u tri do četiri godine budu spremne za šok koji bi mogao biti test. Taj test već postoji u hibridnim oblicima, ali mogao bi postati i nasilniji."
Retorika prema Moskvi postala oštrija
Najviši generali i političari iz zemalja EU-a i NATO-a već mjesecima upozoravaju da bi Moskva mogla napasti Savez u narednim godinama, s procjenama koje variraju od 2027. do 2030.. Prošli je tjedan Europska komisija predstavila plan djelovanja koji bi državama članicama trebao pomoći da se do 2030. godine pripreme za mogući rat, prenosi Politico.
Tradicionalno su francuski vojni dužnosnici bili suzdržaniji od svojih europskih kolega kada je riječ o davanju vremenskih procjena i otvorenom govoru o mogućem ruskom napadu na NATO. No, posljednjih mjeseci francuska retorika prema Moskvi postala je znatno oštrija - predsjednik Emmanuel Macron nedavno je izjavio da se Europa nalazi u sukobu s Rusijom.
"Pretpostaviti da je invazija na Ukrajinu 2022. bila posljednji napad i da se nešto slično više neće ponoviti na našem kontinentu znači ignorirati rizik s kojim se naše društvo suočava. Rusi se reorganiziraju s jednim ciljem - suočiti se s NATO-om", ističe Mandon.
Ipak, dodao je i rečenicu o kojoj europski lideri moraju promisliti.
"Europa je jedina i prava razina na kojoj trebamo rješavati naše izazove."
Mandon je objasnio i da je francuski proces ponovnog naoružavanja već sam po sebi signal odvraćanja Rusiji.
"Ako naši suparnici primijete da ulažemo napore, možda će odustati. Ako steknu dojam da nismo spremni braniti se, ne vidim što bi ih moglo zaustaviti."
