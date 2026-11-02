bez jasne većine
Netanyahu poziva na vladu nacionalnog jedinstva pod svojim vodstvom
Izraelski premijer na odlasku Benjamin Netanyahu pozvao je u ponedjeljak na sastavljanje široke vladajuće koalicije bez arapskih stranaka te zatražio da je vodi s obzirom na prvo mjesto koje je u parlamentu osvojila njegova stranka Likud.
Oglas
"Nastojimo uspostaviti široku vladu s našim partnerima i sa svima koji nam se žele pridružiti, a ne podržavaju terorizam. Otvoren sam za dijalog o toj temi", izjavio je u priopćenju objavljenom na Telegram kanalu Likuda.
"Javnost u Izraelu ne želi vladu koja ovisi o Ra'amu i Zajedničkoj listi", dodao je, navodeći dvije arapske stranke koje su ostvarile rekordan rezultat.
Optužio ih je da "podržavaju terorizam i niječu postojanje židovske države".
Netanyahuova desna stranka Likud osvojila je na parlamentarnim izborima održanim u utorak 27 od 120 zastupničkih mjesta.
Oporbeni kandidat Gadi Eisenkot zauzeo je drugo mjesto sa svojom novoosnovanom centrističkom strankom Yashar, koja je osvojila 21 mjesto.
Međutim, ni Netanyahuov blok ni oporba nisu osigurali 61 mjesto potrebno za većinu, zbog čega je sastav buduće vlade neizvjestan.
Izraelski predsjednik Isaac Herzog planira u srijedu započeti konzultacije o sastavljanju nove vlade.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas