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Ovo su kandidati koji bi mogli odlučiti ishod izbora u SAD-u
Na međuizborima u SAD-u 2026. godine ističu se borbeni progresivni kandidati koji pokušavaju osvojiti novi politički prostor, umjereni republikanci koji se teško uspijevaju izvući iz sjene Donalda Trumpa te niz skandala zbog kojih su neke izborne utrke postale neizvjesnije nego što se očekivalo.
N1 televizija 3. studenoga od 20 satI priprema poseban program posvećen američkim izborima za Kongres, koji će trajati tijekom cijele noći, do jutarnjeg Novog dana.
Ti bi kandidati mogli utjecati ne samo na raspodjelu političke moći u Washingtonu nego i na to kako javnost i političari doživljavaju strategije koje donose uspjeh i osvajaju glasove u različitim dijelovima zemlje, piše The Guardian.
Može li demokrat pobijediti u tradicionalno republikanskom Kansasu? Može li Teksas napokon prijeći u ruke demokrata? Hoće li optužbe za zlostavljanje ili izostanci s dužnosti ugroziti izglede aktualnih dužnosnika za reizbor? Koliko je važno privući pozornost na internetu?
I kako se republikanci mogu distancirati od Trumpa, čelnika svoje stranke i ključne osobe koja je oblikovala njezin današnji identitet, u trenutku kada njegova popularnost slabi?
Pouke koje će stranke izvući iz ovih izbora, kao i kandidati koji će ih svojim rezultatima pružiti, imat će važnu ulogu na predsjedničkim izborima 2028. godine te utjecati na sastav Kongresa u ključnom trenutku za obje stranke.
Abdul El-Sayed
Demokratski kandidat za američki Senat u Michiganu
Abdul El-Sayed, bivši dužnosnik javnog zdravstva i pripadnik lijevog krila Demokratske stranke, pobijedio je umjerenog člana Kongresa i osvojio stranačku nominaciju za američki Senat u Michiganu, u utrci koju je obilježilo višedesetmilijunsko financiranje iz vanjskih izvora.
Njegov protukandidat je bivši republikanski kongresnik Mike Rogers, a riječ je o jednoj od najpraćenijih izbornih utrka u zemlji.
Michigan je jedna od saveznih država u kojima su izborni rezultati često neizvjesni. Iako mjesto u Senatu za koje se natječu već 12 godina drže demokrati, na predsjedničkim izborima 2024. godine Donald Trump ondje je odnio tijesnu pobjedu.
Susan Collins
Republikanska senatorica iz savezne države Maine
Susan Collins nije novo lice u američkom Senatu. Ondje djeluje još od 1997. godine, a sada se natječe za svoj šesti mandat. Kao umjerena republikanka, pripada sve rjeđoj skupini političara u Washingtonu, kojim tijekom drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa sve snažnije dominira pokret MAGA.
Maine je jedna od saveznih država u kojima se vodi važna politička bitka. Na predsjedničkim izborima 2024. godine Kamala Harris ondje je uvjerljivo pobijedila Trumpa.
Collins (73) sada pokušava zadržati svoje mjesto u Senatu, a demokrati upravo tu izbornu utrku smatraju jednom od ključnih za ponovno preuzimanje kontrole nad tim domom Kongresa.
Adam Hamilton
Demokratski kandidat za američki Senat u Kansasu
Početkom godine izbori za američki Senat u Kansasu nisu se smatrali posebno neizvjesnima niti su privlačili pozornost na nacionalnoj razini. Naime, stanovnici Kansasa još od 1932. godine nisu izabrali demokrata u američki Senat.
No Adam Hamilton, pastor velike crkvene zajednice, pobijedio je na stranačkim predizborima s velikim brojem kandidata i pretvorio ovu utrku u jednu od onih koje vrijedi pratiti.
Iako Kansas tradicionalno naginje republikancima, birači sve češće izražavaju nezadovoljstvo republikanskim senatorom Rogerom Marshallom zbog njegove nedostupnosti građanima i bliskosti s Trumpom. Istodobno se suočavaju s visokim cijenama goriva i hrane te dugotrajnom gospodarskom nestabilnošću.
Jon Ossoff
Demokratski senator iz Georgije
Ossoff, koji je s 39 godina najmlađi američki senator, natječe se za drugi mandat u Georgiji, saveznoj državi na jugu SAD-a u kojoj su izborni rezultati često neizvjesni.
Iako se očekivala tijesna utrka, ankete upućuju na to da bi razlika među kandidatima mogla biti znatno veća.
Sve veća politička prepoznatljivost demokratskog senatora i njegove vješte govorničke sposobnosti, koje dolaze do izražaja u kratkim videosnimkama namijenjenima privlačenju pozornosti birača na internetu, stvorile su dojam da mu je reizbor gotovo zajamčen.
Istodobno se sve češće nagađa da bi se mogao kandidirati na predsjedničkim izborima 2028. godine. Zbog načina govora i mladosti redovito ga uspoređuju s Barackom Obamom, s kojim je prošlog tjedna sudjelovao na predizbornom skupu u Georgiji.
James Talarico
Demokratski kandidat za američki Senat u Teksasu
Može li Teksas napokon prijeći u ruke demokrata i može li upravo demokrat koji otvoreno ističe svoju vjeru ostvariti takav rezultat?
James Talarico, 37-godišnji zastupnik u zakonodavnom tijelu savezne države Teksas, privukao je veliku pozornost svojom kandidaturom za američki Senat, tijekom koje je prikupio rekordne iznose donacija.
Nakon što je na demokratskim predizborima pobijedio temperamentnu kongresnicu Jasmine Crockett, na općim izborima suočava se s republikanskim državnim odvjetnikom Teksasa Kenom Paxtonom, čiju su političku karijeru obilježile brojne kontroverze.
Max Miller
Republikanski zastupnik u Zastupničkom domu Kongresa iz Ohija
Izbori u sedmom kongresnom okrugu Ohija u uobičajenim okolnostima ne bi bili osobito neizvjesni. Trump je ondje na predsjedničkim izborima 2024. pobijedio s prednošću od 11 postotnih bodova.
No ozbiljne optužbe protiv aktualnog republikanskog zastupnika Maxa Millera dale su demokratima nadu da bi mogli osvojiti to tradicionalno republikansko mjesto.
Miller (37), koji je radio na Trumpovoj prvoj predsjedničkoj kampanji, izabran je u Kongres 2022. godine.
Njegova bivša supruga Emily Moreno, kći republikanskog senatora Bernieja Morena, optužila ga je za fizičko zlostavljanje nje i njihove kćeri, što je Miller zanijekao.
Za fizičko zlostavljanje optužila ga je i njegova bivša partnerica Stephanie Grisham, nekadašnja Trumpova glasnogovornica. Miller je odbacio i te optužbe.
Tvrdnje njegovih bivših partnerica zauzele su istaknuto mjesto u predizbornim oglasima usmjerenima protiv njega.
Njegov demokratski protukandidat Brian Poindexter, radnik u industriji čeličnih konstrukcija i član sindikata, kampanju je usmjerio na problem visokih troškova života.
Mary Peltola
Demokratska kandidatkinja za američki Senat na Aljasci
Mary Peltola jedna je od rijetkih istaknutih demokrata za koje se smatralo da bi mogli ozbiljnije ugroziti aktualnog republikanskog senatora Dana S. Sullivana.
U izbornu utrku ušla je nadajući se da će iskoristiti sve izraženiju neovisnost birača na Aljasci i rašireno nezadovoljstvo Trumpom.
Međutim, u završnici kampanje suočila se s optužbama za neprimjereno postupanje prema zaposlenicima, uključujući korištenje uvredljivih izraza i navodno odgurivanje jednog suradnika.
Njezin izborni stožer pokušao je umanjiti ozbiljnost tih navoda, pripisujući njezino ponašanje stresu.
Kampanja se našla i pod optužbama za pokušaj manipuliranja glasačkim listićima poticanjem još jednog kandidata imena Dan J. Sullivan da se uključi u otvorene predizbore u toj saveznoj državi.
Angie Nixon
Demokratska kandidatkinja za američki Senat na Floridi
Nakon što je Marco Rubio 2025. godine napustio Senat kako bi preuzeo dužnost državnog tajnika u Trumpovoj administraciji, njegovo senatorsko mjesto na Floridi ostalo je upražnjeno. Na njega je imenovana republikanka Ashley Moody.
Sada se Moody natječe za puni mandat, a protivnica joj je Angie Nixon, progresivna političarka i demokratska socijalistica koja je iznenađujuće pobijedila na demokratskim predizborima.
Iako se izborna utrka na Floridi ne smatra osobito neizvjesnom, a izgledi demokrata za pobjedu procjenjuju se kao mali, Nixon je uspjela privući znatnu pozornost.
Vlasnica malog poduzeća i zastupnica u zakonodavnom tijelu Floride dobila je podršku istaknutih predstavnika američke ljevice, uključujući kongresnicu Alexandriju Ocasio-Cortez i senatora Bernieja Sandersa, koji su sudjelovali u njezinoj kampanji.
Darline Graham
Republikanska senatorica iz Južne Karoline
Darline Graham do ove godine gotovo nije bila politički aktivna te se nikada prije nije kandidirala niti obnašala javnu dužnost.
To se promijenilo kada je, nakon smrti svojeg brata, imenovana na mjesto američke senatorice iz Južne Karoline.
Njezin brat Lindsey Graham desetljećima je predstavljao tu saveznu državu u Washingtonu, najprije u Zastupničkom domu, a potom u Senatu.
Na Trumpov poticaj Darline Graham odlučila se kandidirati za puni senatorski mandat te je pobijedila na republikanskim predizborima.
Međutim, njezin nedostatak političkog iskustva, kako u obnašanju javnih dužnosti tako i u poznavanju političkih pitanja, našao se pod povećalom javnosti.
Nezadovoljstvo birača političkim dinastijama također je pridonijelo tome da se izborna utrka u ovoj tradicionalno republikanskoj saveznoj državi, prema anketama, smatra vrlo neizvjesnom.
Protivnica joj je pedijatrica Annie Andrews, koja se 2022. godine kandidirala za Zastupnički dom američkog Kongresa.
Juan Ciscomani
Republikanski zastupnik u Zastupničkom domu Kongresa iz Arizone
Juan Ciscomani, 44-godišnji republikanski kongresnik latinoameričkog podrijetla i bivši savjetnik guvernera, na svakim se izborima suočavao s tijesnom utrkom za svoje mjesto u Zastupničkom domu.
Na izborima 2022. i 2024. godine tijesno je pobijedio demokratske protukandidate u šestom kongresnom okrugu na jugu Arizone, gdje su rezultati tradicionalno neizvjesni.
Ciscomani, rođen u meksičkoj saveznoj državi Sonori, a odrastao u Tucsonu, nastojao se politički distancirati od Trumpa.
Njegova kampanja za reizbor svojevrstan je test političkog raspoloženja latinoameričkih birača.
Rebecca Bennett
Demokratska kandidatkinja za Zastupnički dom Kongresa iz New Jerseyja
Izgledi Rebecce Bennett za pobjedu u ovom neizvjesnom izbornom okrugu porasli su nakon što je njezin protukandidat, aktualni republikanski zastupnik Tom Kean Jr., mjesecima izbivao s dužnosti.
Kean (58) više od tri mjeseca nije obavljao posao predstavnika sedmog kongresnog okruga.
Ni on ni njegov ured nisu željeli objasniti razloge njegove odsutnosti sve do njegova povratka, kada je javnosti rekao da je bio hospitaliziran zbog depresije.
Prije njegova dugotrajnog izbivanja Bennett nije privlačila osobitu pozornost javnosti.
Kako je to opisao New York Magazine: "Tom Kean Jr. morao je nestati da bi postao zanimljiv."
Bennett (39), umjerena demokratkinja, bivša pilotkinja helikoptera i zapovjednica letjelice u američkoj ratnoj mornarici, nada se da će pridobiti birače nezadovoljne Keanovom odsutnošću i Trumpovom politikom.
Ovaj izborni okrug poznat je po tome što birači često glasuju za kandidate različitih stranaka kada se na istim izborima bira više dužnosnika.
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