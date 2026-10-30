Politička neizvjesnost
Tko će sastaviti vladu u Izraelu? "Netanyahu bi si ovim potezom pucao u nogu, a sve ostalo je otvoreno"
Povjesničar i novinar Dario Špelić bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o rezultatima parlamentarnih izbora u Izraelu i političkoj sudbini Benjamina Netanyahua.
Oglas
Još nema jasnog pobjednika u utrci za najvišu izvršnu funkciju u Izraelu, što otvara razdoblje od nekoliko tjedana, a možda i mjeseci, tijekom kojeg će Netanyahuova politička budućnost ostati neizvjesna.
"Koalicija vezana željom da se makne Netanyahu"
Dario Špelić smatra da je većina koalicije protiv Netanyahua još desnija nego što je sam Netanyahu:
"Ono što veže tu koaliciju je to da ne mogu gledati više Netanyahua na vlasti iz niza razloga. Ako gurnemo sva politička pitanja, pogledajte odnos tih lidera stranka i njihov s Netanyahuom. Svi su razišli s tim čovjekom u vrlo teškim okolnostima, djelomično zbog politike, djelomično iz osobnog razloga. Ta koalicija je vezana samo tom željom da se makne Netanyahu, to je problem."
"Problem je ako on dobije toliki postotak glasova da vi ne možete stvoriti vladu, nemate 61 glas i ponovno ste u situaciji u kojoj je Netanyahu bio tko zna koliko puta - da treba sastaviti koaliciju. On je u sastavljanju koalicije u pravilu uvijek bio spretniji od svojih protivnika", dodao je.
"Netanyahu je sposoban napraviti sve kako bi imao većinu"
"Ako nešto znamo iz povijesti Izraela to je da je Benjamin Netanyahu spreman i sposoban napraviti sve kako bi imao većinu u parlamentu s kim god da treba koalirati. Ni u ludilu neće koalirati s arapskim strankama jer bi pucao sam u sebi u nogu i ostao bez biračkog tijela, koje ga tako revno bira. Sve ostalo je otvoreno. Ne bi se čudio da krene po tim strankama koje su u koaliciji protiv njega, s jednim pitanjem - jeste li spremni uvesti arapske stranke ponovno na vlast", smatra Špelić.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas