Tko će sastaviti vladu u Izraelu? "Netanyahu bi si ovim potezom pucao u nogu, a sve ostalo je otvoreno"

"Ako nešto znamo iz povijesti Izraela to je da je Benjamin Netanyahu spreman i sposoban napraviti sve kako bi imao većinu u parlamentu s kim god da treba koalirati. Ni u ludilu neće koalirati s arapskim strankama jer bi pucao sam u sebi u nogu i ostao bez biračkog tijela, koje ga tako revno bira. Sve ostalo je otvoreno. Ne bi se čudio da krene po tim strankama koje su u koaliciji protiv njega, s jednim pitanjem - jeste li spremni uvesti arapske stranke ponovno na vlast", smatra Špelić.