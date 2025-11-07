Okupirana zapadna obala
VIDEO / Kako naseljenici uništavaju palestinsku berbu maslina: "Što smo učinili da zaslužimo ovo nasilje?"
CNN je intervjuirao Palestince iz okupirane Zapadne obale, gdje se napadi izraelskih ilegalnih doseljenika pojačavaju s početkom berbe maslina, bitnog kulturnog i povijesnog rituala palestinskog naroda.
Umm Shukry obilazi svoje masline jednu po jednu, kao što je činila svake godine već desetljeće. No, ova sezona berbe maslina je drukčija. Gotovo sva njezina stabla su oštećena — grane su gole i lomljive.
Dok pregledava svaku granu, obuzima je tuga i iscrpljenost.
„Gušim se. Gušim se kad vidim da je sav moj trud ovako završio“, rekla je za CNN. „Tolike sam sate provodila ovdje, pod užarenim suncem, brinući se o njima… ovu zemlju imamo više od 50 godina.“
If your religion requires you to throw a family out of their home, maybe your religion is the problem.— Jeff Epstein (@JeffreyxEpstein) November 5, 2025
Courtesy of Israeli settlers.
Welcome to the West Bank pic.twitter.com/nr5iJ9d1qL
Posljednje dvije godine 72-godišnjakinja nije mogla pristupiti svom zemljištu, jer su je od njega odsjekli nasilje doseljenika i ograničenja izraelske vojske. Njezina se zemlja nalazi nasuprot ilegalnom izraelskom naselju u Jordanskoj dolini na okupiranoj Zapadnoj obali. Izraelski doseljenici koji ondje žive napadali su i prijetili njezinoj obitelji, kaže ona, prisilivši ih da napuste zemlju iz straha.
Tijekom njihove odsutnosti, doseljenici su puštali krave da pasu po maslinama, objašnjava njezin sin Shukry Shehadeh. Susjedi su mu slali snimke na kojima se vidi kako doseljenici uništavaju zemljište. Kad se vratio, zatekao je opljačkan dom, ukradene solarne panele, a spremnici za vodu i sustavi za navodnjavanje bili su uništeni.
I možda najteže — nigdje nije bilo maslina.
„Natjerali su nas da odemo, a onda su brutalno uništili naše masline, naš dom, naše stvari. Teško mi je shvatiti taj šok“, kaže Shehadeh.
Rastuća nekažnjivost
Napadi doseljenika na imanje obitelji Shehadeh dio su šireg sustavnog obrasca nekažnjivosti, uz nagli porast nasilja nad Palestincima, osobito posljednje dvije godine.
U prvoj polovici 2025. zabilježeno je 757 napada doseljenika u kojima su zabilježene žrtve ili materijalna šteta — što je porast od 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema podacima Ureda UN-a za ljudska prava (OHCHR).
Ovogodišnja sezona berbe bila je među najnasilnijima u posljednjim godinama.
Watch how the Israeli authorities cement a water spring in the West Bank to prevent Palestinians from using it.— Khalil Sayegh (@KhalilJeries) November 6, 2025
Under the apartheid system, Palestinians are denied access to natural resources like water, while settlers are granted full access.
pic.twitter.com/ggEVpwGBZJ
Prema podacima Povjerenstva Palestinske samouprave za otpor kolonizaciji i Zidu (CWRC), palestinski berači maslina napadnuti su najmanje 259 puta otkako je berba počela prošlog mjeseca.
Kao posljedica toga, više od 4.000 stabala i mladica maslina uništeno je, navodi Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA). Brojni napadi snimljeni su i objavljeni na internetu — na videozapisima se vidi kako su neki Palestinci krvavi i pretučeni.
UN je pozvao Izrael, kao okupacijsku silu, da spriječi daljnje napade.
„Neuspjeh u sprječavanju ili kažnjavanju takvih napada nespojiv je s međunarodnim pravom“, upozorio je šef UN-ove humanitarne pomoći Tom Fletcher. „Palestince se mora zaštititi. Nekažnjivost ne smije prevladati. Počinitelji moraju odgovarati.“
Deseci videozapisa koje su snimili palestinski poljoprivrednici i aktivisti prikazuju maskirane izraelske doseljenike s toljagama, palicama, pa čak i puškama, kako napadaju Palestince i židovske aktiviste koji im izražavaju solidarnost.
Na drugim snimkama vidi se kako doseljenici djeluju u prisutnosti izraelskih vojnika, koji ih često podupiru. U nedjelju su, prema palestinskim i izraelskim aktivistima, izraelski vojnici snimljeni dok kradu masline u mjestu Sinjil, nakon što su područje proglasili vojnom zonom i protjerali palestinske poljoprivrednike.
Israeli forces attacked worshippers performing Friday prayers in al Duweir, in Tulkarem, in the occupied West Bank, which is threatened by illegal Israeli settlement expansion pic.twitter.com/uEsugXPVyA— TRT World (@trtworld) November 7, 2025
Na upit CNN-a o tom incidentu, Izraelske obrambene snage (IDF) izjavile su da „ponašanje vojnika nije u skladu s vrijednostima IDF-a“ te da će slučaj biti „ispitan i disciplinski obrađen“.
Palestinci, međutim, tvrde da nemaju načina da traže pravdu, jer smatraju da vojska zapravo pomaže doseljenicima. Prema onome što aktivisti nazivaju dvostrukim pravnim sustavom na okupiranoj Zapadnoj obali, Palestinci su podložni vojnom pravu, dok izraelski doseljenici potpadaju pod civilno izraelsko pravo.
Tijekom protekle dvije godine, obitelj Shehadeh nekoliko je puta pokušala vratiti se na svoje zemljište, ali su ih doseljenici, vojska ili oboje svaki put otjerali.
Simbol otpora
Maslina je jedan od najtrajnijih simbola palestinske povezanosti sa zemljom. Godišnja berba duboko je ukorijenjena u kulturu i tradiciju — ali njezin značaj nadilazi simboliku.
Prema riječima Ajitha Sunghaya, voditelja OHCHR-ovog ureda na okupiranom palestinskom području, do 100.000 obitelji ovisi o berbi maslina za život. On je opisuje kao „gospodarsku okosnicu ruralnih palestinskih zajednica“.
„Maslina ovdje nikada nije samo stablo. Ona je izvor prihoda i nasljeđe, otpornost i ekonomija, povijesna veza koja povezuje Palestince s njihovom zemljom“, rekao je.
Za Shehadeha je velik dio prihoda vezan uz masline. Kaže da je u dvije godine koliko nije mogao pristupiti svojim maslinicima izgubio gotovo 25.000 dolara. Kako se napadi doseljenika pojačavaju, tako raste i nastojanje da se Palestince istisne s njihove zemlje, potaknuto tvrdolinijašima u izraelskoj vladi.
Sunghay upozorava da se porast nasilja doseljenika događa „na pozadini ubrzanog izraelskog otimanja zemlje“, pri čemu dužnosnici otvoreno najavljuju namjeru da anektiraju cijelu Zapadnu obalu. Iako je američki predsjednik Donald Trump izjavio da to neće dopustiti, za većinu Palestinaca de facto aneksija već se svakodnevno događa.
Izrael je izgradio još više vojnih kontrolnih točaka, blokada i željeznih vrata diljem okupiranog teritorija, ozbiljno ograničavajući slobodu kretanja. Prema izvješću UN-a iz svibnja, postoji najmanje 849 prepreka koje trajno ili povremeno ograničavaju kretanje 3,3 milijuna Palestinaca diljem Zapadne obale, uključujući Istočni Jeruzalem.
Ostanak usprkos svemu
Ahmad Shakarna itekako zna što znači osjećati se bespomoćno. Dana 25. listopada, 58-godišnjak je primio poziv susjeda da je izraelska vojska uhitila njegovu punicu dok je brala masline u selu Nahalin, u blizini Betlehema.
Pohitao je prema njoj, noseći joj lijekove, bojeći se za njezin život — ali je znao da bi suočavanje s vojnicima moglo ugroziti i njegov vlastiti. Kad ju je pronašao, jedan se doseljenik spustio niz brdo, zgrabio ga i pretukao, dok su ga dvojica izraelskih vojnika gurnula na tlo.
Na snimci napada koja je široko kružila društvenim mrežama vidi se vojnik kako ga udara kundakom puške, dok doseljenik dolazi i zadaje mu još nekoliko udaraca šakama. Shakarna kaže da je nakratko izgubio vid te da mu je u bolnici dijagnosticiran blagi potres mozga.
„Nije li to čudan prizor – vojska drži civila, a doseljenici ga tuku?“ rekao je CNN-u.
Nakon pet sati ispitivanja, on i njegova punica pušteni su bez optužbi — što, kaže, dokazuje da nisu ništa skrivili.
IDF je CNN-u potvrdio da je otvorena istraga o incidentu, ali nije iznio pojedinosti, pozivajući se na „aktivnu istragu“. Shakarna, međutim, ne vjeruje da će ona biti iskrena.
„Neću otići“
Natrag u Jordanskoj dolini, Umm Shukry i dalje se kreće među maslinama, korak po korak, gazeći po slomljenim granama i osušenim listovima.
Govori u jednom dahu, preplavljena emocijama, pokušavajući shvatiti svoju sudbinu.„Zašto nas moraju stalno mučiti i uništavati nam živote? Samo nam dopustite da se vratimo i zalijemo svoja stabla… što smo učinili da zaslužimo ovo nasilje?“ pita.
Nakon što je nekoliko puta obišla imanje, konačno se spušta ispod jednog stabla da se odmori.
„Deset godina rada. Deset godina koje sam provela na ovoj zemlji, odbijajući otići“, promrmlja dok joj suze teku niz lice.
„Ali ovo je mjesto gdje želim biti. Ostat ću ovdje, pod svojim maslinama. Neću otići.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare