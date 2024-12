Izrael kritizirao Papu jer je osudio ubijanje djece u Gazi: “To su dvostruka mjerila”

Podijeli :

Filippo MONTEFORTE / AFP

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je papu Franju za "dvostruka mjerila" nakon što je osudio "okrutnost" izraelskog udara na Pojas Gaze u kojem je, po palestinskim izvorima, umrlo sedmero djece.

“Papini su komentari posebno razočaravajući jer su odvojeni od stvarnog i činjeničnog konteksta izraelske borbe protiv džihadističkog terorizma”, navodi se u priopćenju ministarstva, dodajući da je potrebno “stati na kraj dvostrukim mjerilima” vezano uz Izrael.

Raste broj ubijenih u Gazi, najmanje 17.400 ubijene djece, Papa Franjo: To nije rat

Papa Franjo u subotu je ponovno osudio izraelske zračne napade na Gazu. Franjo je svoje godišnje božićno obraćanje katoličkim kardinalima koji vode vatikanske odjele otvorio referencom na izraelske zračne napade u petak u kojemu je ubijeno najmanje 25 Palestinaca u Gazi.

“Jučer su bombardirana djeca”, rekao je Franjo. “To je okrutnost. To nije rat. Htio sam to reći jer to pogađa srce.”

Čelnik 1,4 milijardi katolika u pravilu je oprezan oko zauzimanja strana u sukobima, no nedavno je postao glasniji u kritikama izraelske vojne kampanje protiv palestinske militantne skupine Hamas.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Izraelske trupe okupirale stratešku lokaciju na sirijskoj granici, došao i Netanyahu Novi sirijski čelnik nije zainteresiran za sukob s Izraelom