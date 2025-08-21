Izrael nastavlja bombardiranje uoči planiranog osvajanja grada Gaze

Izraelska vojska u noći na četvrtak nastavila je snažno bombardiranje grada Gaze, javljaju lokalni stanovnici uoči sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovih ministara na kojem će razgovarati o planu osvajanja tog najvećeg grada palestinske enklave.
Izraelska vojska je dan ranije pozvala 60 tisuća rezervista, što je znak da vlada usprkos međunarodnim kritikama nastavlja provoditi plan. Jedan vojni izvor Reutersu je rekao da većina rezervista neće sudjelovati u borbama te da strategija osvajanja grada Gaze još nije finalizirana.
Mobilizacija tolikog broja rezervista također će trajati tjednima, što posrednicima u pregovorima daje priliku za postizanje diplomatskog rješenja. Palestinski pokret Hamas prihvatio je prijedlog o novom privremenom primirju, ali se još uvijek čeka odgovor izraelske vlade, piše Reuters.
Njime se predlaže prekid sukoba od 60 dana i oslobađanje desetero preživjelih izraelskih talaca te predaja tijela 18 poginulih. Izrael bi zauzvrat trebao osloboditi dvjestotinjak Palestinaca koji su već dugo u izraelskim zatvorima.
Izraelska vlada odgovorila je da svih 50 preostalih talaca moraju biti oslobođeni odjednom. Vjeruje se da je živo još njih dvadesetak.
Osvajanje Gaze
Netanyahu će se s ministrima susresti kasnije u četvrtak kako bi raspravljali o planu osvajanja grada Gaze, prenose Haaretz i drugi izraelski mediji.
Plan je ranije ovaj mjesec odobrio sigurnosni kabinet kojim Benjamin Netanyahu predsjeda, usprkos pozivima najbližih izraelskih saveznika, pa i vojske, da odustane od njega.
Izraelski premijer je pod pritiskom krajnje desnih članova svoje koalicije koji ne žele primirje, zagovaraju nastavak rata i aneksiju teritorija.
Izraelske vlasti pojačale su napade na četvrti Sabru i Tufu u Gazi, a tisuće Palestinaca već je napustilo taj grad.
Izraelski tenkovi proteklih deset dana približavaju se Gazi, a izraelski dužnosnici najavili su naredbe o evakuaciji Palestincima prije ulaska vojske.
