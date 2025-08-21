Picula: Srbija živi u uvjetima izvanrednog stanja. Pribojavam se 17. žrtve

"Ja sam najvidljivije ime što se tiče odnosa Europskog parlamenta i Srbije, ali postoji jedan velik dio kolega koji je zainteresiran da da svoj doprinos prije svega u analizi, ali i u pritisku. Ali očito ne uspijevamo postići kritičnu masu kako bi se stanje, osim evidentiranja, pretvorilo u neku vrstu ozbiljnog pritiska. Ja ću uvijek zastupati tezu da o vlasti u Srbiji odlučuju isključivo građani Srbije, nitko drugi. Međutim, zadovoljava li ta vlast europske kriterije kako bi država postala članica EU, o tome odlučuje Europska unija. Dakle, mi radimo svoj dio posla, ali ne postoji koherentnost. Postoje tu materijalni interesi, ali možda postoje i politički obziri, nemojte zaboraviti da su srpski naprednjaci pridruženi članovi Europske pučke strane", zaključio je Picula.