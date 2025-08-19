Izrael o Hamsovu odgovoru: Zahtijevamo puštanje svih živih talaca

JACK GUEZ / AFP

Izrael proučava odgovor Hamasa na prijedlog o prekidu vatre u Gazi na 60 dana te puštanju polovice talaca koji se i dalje nalaze u enklavi, rekla su dva izraelska dužnosnika u utorak, iako je jedan izvor rekao da svi izraelski taoci moraju biti pušteni da bi rat završio.

Prošli tjedan Izrael je najavio najavio novu ofenzivu kako. bi preuzeo kontrolu nad gradom Gazom u središtu enklave.

Posrednici Egipat i Katar nastoje ponovno pokrenuti neizravne pregovore između Hamasa i Izraela prema planu o primirju koji podupire SAD:

Prema tome prijedlogu, trebalo bi se pustiti 200 palestinskih zatvorenika u Izraelu i neodređeni broj zatvorenih žena i djece, dok bi Hamas zauzvrat pustio deset živućih talaca i predao 18 tijela iz Gaze, prema riječima Hamasova dužnosnika.

Izrael kaže da se u Gazi nalazi ukupno 50 talaca, od čega 20 živih.

"Izraelska politika je konzistentna i nije se promijenila. Izrael zahtijeva puštanje svih 50 talaca u skladu s principima koje je utemeljila vlada kako bi se okončao rat. Nalazimo se u posljednjem odlučnom stadiju Hamasa i nećemo ostaviti nijednog taoca", rekao je izraelski politički izvor.

Komentar, iako odlučan, nije značio izravnu odbijenicu prijedloga koji je na stolu.

Očekuje se da će premijer Benjamin Netanyahu uskoro sazvati raspravu o prijedlogu primirja, rekla su dva izraelska dužnosnika.

Odgovor se očekuje u dva naredna dana, rekao je palestinski izvor blizak pregovorima.