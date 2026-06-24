TIJESNA POBJEDA DESNICE
Izrael se miješao i u izbore u Kolumbiji? Petro optužuje Jeruzalem i Washington za izbornu prevaru
Kolumbijski predsjednik na odlasku Gustavo Petro osporio je rezultate predsjedničkih izbora nakon tijesne pobjede desničarskog kandidata Abelarda de la Espriella. Petro tvrdi da je došlo do izborne prijevare te optužuje Izrael i SAD za miješanje u izborni proces, navodeći navodne manipulacije podacima u sustavu za brojanje glasova.
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Prema preliminarnim rezultatima, De la Espriella osvojio je 49,66 posto glasova, dok je kandidat vladajuće ljevice Iván Cepeda dobio 48,7 posto.
Razlika manja od jednog postotnog boda čini ove izbore jednim od najneizvjesnijih u novijoj kolumbijskoj povijesti.
Petro tvrdi da su nepoznati akteri mijenjali podatke na službenim obrascima za prebrojavanje glasova te da postoje dokazi o kompromitaciji računalnog sustava. Za te optužbe nije ponudio konkretne dokaze, ali je zatražio sudsku istragu i tehničku reviziju izbornog procesa, javlja Al Jazeera.
Netanyahu među prvima čestitao na pobjedi
Posebno je prozvao tvrtku Thomas Greg & Sons, koja godinama upravlja izbornom logistikom u Kolumbiji, te njezine vlasnike, braću Bautista, za koje tvrdi da su povezani s pobjedničkim kandidatom.
Glavni državni odvjetnik Gregorio Eljach odbacio je optužbe, poručivši da nema dokaza o izbornoj prijevari nakon prebrojavanja više od 99 posto glasova.
De la Espriella, koji preuzima dužnost 7. kolovoza, poznat je po snažnoj potpori Izraelu. Najavio je obnovu diplomatskih odnosa koje je Petro prekinuo 2024. godine te preseljenje kolumbijskog veleposlanstva u Jeruzalem.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu među prvima mu je čestitao na pobjedi.
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