Izrael tvrdi da je napao infrastrukturu Hezbolaha "širom Libanona"

Izraelska vojska kasno u četvrtak izjavila je da su napali infrastrukturu Hezbolaha "širom Libanona".
"Prije nekog vremena, Izraelske obrambene snage (IDF) dovršile su nekoliko valova napada usmjerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i južnom Libanonu", izjavila je vojska na Telegramu.
"IDF je napao nekoliko zapovjednih središta Hezbollaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha djelovali kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Države Izrael i njezinih civila".
Vojska je nadalje optužila Hezbollah da „sustavno ugrađuje svoju infrastrukturu u civilno stanovništvo diljem Libanona. Ovo je još jedan primjer ciničnog iskorištavanja libanonskih civila od strane organizacije za svoje terorističke aktivnosti“, izjavila je vojska.
Ranije je Izrael izjavio da provodi novi val napada na Bejrut i njegova južna predgrađa.
Najnovija eskalacija između Izraela i libanonske militantne skupine Hezbollah povezana je sa širim regionalnim ratom u koji je uključen Iran i ponovno je gurnula Libanon u krizu.
Izraelski zračni napadi pogodili su cijelu zemlju, ubivši stotine ljudi i prisiljavajući veliki broj ljudi na bijeg.
Prema libanonskim državnim podacima, od početka najnovije eskalacije ubijeno je više od 600 ljudi, a raseljeno gotovo 816.700.
