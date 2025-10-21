Posebni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff izjavio je da primirje u Pojasu Gaze „nadmašuje očekivanja“, iako izraelski napadi i dalje odnose živote širom palestinskog teritorija. Bolnice su tijekom protekla 24 sata zaprimile tijela 13 poginulih.
Sve veći pritisak na Izrael, Hamas nastavlja s predajom tijela talaca
Pritisak na Izrael sve je veći kako bi ponovno otvorio ključni granični prijelaz Rafah i omogućio dopremu prijeko potrebne humanitarne pomoći u gladni pojas, što je izraelska vlada pristala učiniti prije 11 dana u sklopu primirja.
Unatoč smrtonosnim napadima, Hamas nastavlja s predajom tijela talaca koje pokušava pronaći ispod golemih ruševina nastalih nakon gotovo dvije godine izraelskog rata.
Izrael je na pogibiju dvojice svojih vojnika odgovorio snažnim zračnim udarima u kojima je u nedjelju ubijeno više od 40 Palestinaca, čime je primirje dovedeno u ozbiljnu opasnost.
Israel lied… and Trump knew it.— One America News (@OANN) October 21, 2025
Breaking Points co-host @RyanGrim details how the Trump White House caught the Netanyahu government lying about Gaza ceasefire violations and intervened to uphold the deal. pic.twitter.com/cZLy5QZdUM
Trump kao osoba koja zauzdava krajnje desno vodstvo Izraela
Analitičari upozoravaju da je američki predsjednik Donald Trump trenutačno jedina osoba koja obuzdava izraelsko krajnje desno vodstvo.
„Jedino što sprječava Izrael da dodatno razori Gazu jest Trump“, izjavila je Mairav Zonszein, viša analitičarka Međunarodne krizne grupe (International Crisis Group), a prenosi AlJazeera.
Dodala je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu „govori određene stvari kako bi zadovoljio Trumpa, ali istodobno radi nešto sasvim drugo“, te da je primirje „vrlo, vrlo krhko“.
Zonszein je istaknula i kako je „budućnost Hamasa i dalje nešto što jako zabrinjava Izraelce“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
