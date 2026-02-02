Novinar je Epsteinu iznio hipotetski scenarij, pitajući ga vjeruje li da bi ljudi u najtežim oblicima siromaštva i bolesti prihvatili njegov "prljavi novac“ za svoju djecu, kada bi znali da novac dolazi od njega. Epstein je odgovorio: "Rekao bih da, svi govore kako žele novac za svoju djecu. Mislim da bi, čak i kada biste im rekli da je sam đavao to rekao, oni pristali.“