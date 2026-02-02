Jeffreyja Epsteina pitali je li on "đavolji lik": Dao jeziv odgovor

Snimka je dio milijuna datoteka koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.
Oglas
Novoobjavljena snimka Jeffreyja Epsteina pokazuje jeziv odgovor seksualnog predatora na pitanje smatra li se "đavoljim lik“. Videozapis, koji traje gotovo dva sata, prikazuje Epsteina kako ga ispituje nepoznati novinar, piše Express.
Novinar je Epsteinu iznio hipotetski scenarij, pitajući ga vjeruje li da bi ljudi u najtežim oblicima siromaštva i bolesti prihvatili njegov "prljavi novac“ za svoju djecu, kada bi znali da novac dolazi od njega. Epstein je odgovorio: "Rekao bih da, svi govore kako žele novac za svoju djecu. Mislim da bi, čak i kada biste im rekli da je sam đavao to rekao, oni pristali.“
Novinar ga je zatim prekinuo i upitao vjeruje li da je on doista "sam đavao“, no Epstein je na to odgovorio u šali, uz podrugljiv osmijeh izgovorivši jezivu rečenicu: "Ne, ali imam dobro ogledalo.“
Kada je novinar inzistirao da pitanje shvati ozbiljno, uzvratio je: "Ne znam, zašto biste to rekli?“
Novinar je objasnio da Epstein ima "sve atribute“ đavla, uključujući inteligenciju, no Epstein je odgovorio: "Ne, đavao me plaši.“
Nije precizirano kada je i zašto snimka nastala, no čini se da je snimljena nakon što je Epstein 2008. godine osuđen po prvim optužbama za navođenje maloljetnice na prostituciju.
U intervjuu je novinar pitao Epsteina smatra li se "seksualnim predatorom treće razine“, što se smatra najvišim stupnjem rizika, no Epstein je tvrdio da pripada "najnižoj“ razini, iako je priznao da je kriminalac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas