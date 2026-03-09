IZRAELSKI MEDIJI
Trumpa iznenadila silina napada Izraela na iranska naftna postrojenja, Witkoff i Kushner otkazali posjet
Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner otkazali su planirani posjet Izraelu, koji je bio predviđen za utorak, potvrdili su izvori za The Jerusalem Post. Televizija Channel 12 javlja da je razlog izraelsko prekomjerno granatiranje iranskih naftnih postrojenja tijekom vikenda
Jerusalem Post piše da je posjet Witkoffa i Kushnera bio planiran u trenutku kad su se pojavile prve nesuglasice između SAD-a i Izraela tijekom njihovih operacija protiv Irana. Američki dužnosnici rekli su za Post da su bili iznenađeni razmjerima napada Izraelskih obrambenih snaga (IDF) na iranska naftna postrojenja u subotu.
Sjedinjene Države i Izrael zasad nisu komentirali razloge otkazivanja posjeta.
Ekološka katastrofa u Teheranu
Witkoff i Kushner bili su ključn u danima prije rata u pokušajima da se s iranskim režimom postigne diplomatsko rješenje, koje je na kraju odbačeno nakon što su pregovori došli do "slijepe ulice". Subotnji izraelski napad bio je usmjeren na kompleks izravno povezan s iranskim vojno-industrijskim sustavom, potvrdili su izvori za The Jerusalem Post.
IDF je također potvrdio da se cilj nalazio u blizini Teherana, dok iranski izvori navode da je nakon napada izbio veliki požar te da je dim prekrio veći dio grada. Teheran je tijekom vikenda bio suočen s pravom ekološkom katastrofom.
Channel 12: Američka vojska očekivala je simboličan napad
Kako prenosi Times of Israel, Najgledaniji televizijski TV kanal u Izraelu, Channel 12 donosi izjavu neimenovanog visokog američkog sigurnosnog dužnosnika da je Izrael unaprijed obavijestio Washington o planovima za napade na naftnu infrastrukturu, ali nije naznačio da će napadi biti tako opsežni kao što su na kraju bili.
"Ne mislimo da je to bila dobra ideja", rekao je dužnosnik, dodajući da je američka vojska očekivala uglavnom simboličan napad te je bila iznenađena razmjerima operacije.
Prema riječima dužnosnika, američki su dužnosnici zabrinuti da bi ciljanje infrastrukture koja opskrbljuje gorivom i civilno stanovništvo Teherana moglo imati suprotan učinak – ojačati iranski režim i okrenuti javno mnijenje protiv Izraela i Sjedinjenih Država.
Wright: Amerika neće gađati iransku infrastrukturu
Izraelski sigurnosni dužnosnik, kojeg citira Channel 12, rekao je da su napadi na skladišta goriva djelomično bili namijenjeni slanju poruke Teheranu da prestane gađati civilne objekte u Izraelu.
U izvješću se također navodi da se rasprava o napadima dosad uglavnom vodila na vojnoj razini, bez jasne političke poruke između dviju vlada.
Ranije u nedjelju američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da Sjedinjene Države neće gađati iransku energetsku infrastrukturu.
