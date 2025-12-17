POTRESNA SVJEDOČANSTVA
Južnoafrikanci završili na prvoj crti u Donbasu: "Nismo razumjeli što piše u ugovoru"
Muškarci se bore na prvoj crti bojišnice u ratu u kojem nemaju nikakav osobni interes, s oružjem za koje imaju vrlo malo obuke. Sky News istražuje kako se Južnoafrikance obmanjuje da se pridruže Rusima na prvoj crti bojišnice u Ukrajini.
„Za njih je to samoubilačka misija jer nikada nisu bili obučeni za vojsku. Nemaju vojnu obuku – nemaju vojno iskustvo“, kaže Bongani, čije je ime promijenjeno radi njegove sigurnosti.
U skrivenom stražnjem dvorištu skromnog hotela u provinciji KwaZulu-Natal nastavlja: „Oni nemaju iskustva u ratu. Oni su samo tjelohranitelji koji žele dobiti posao i uzdržavati svoje obitelji. To je sve.“
Bongani kaže da je njegov brat otputovao u Rusiju letom preko Dubaija nakon što mu je rečeno da će pohađati obuku za tjelohranitelje, zajedno s najmanje još 16 južnoafričkih muškaraca. Nakon što su potpisali ugovor na ruskom jeziku, njihova je sudbina bila zapečaćena.
„Problemi su počeli kada su ih premjestili iz Rusije u Ukrajinu, a oni su ih pitali: ‘Dečki – kamo sada idemo, jer mi smo ovdje zbog obuke?’“
„A onda su Rusi rekli: ‘Obuka za što? Mi ne znamo ništa o obuci – ono što znamo jest da ste potpisali ugovor. Sada ste pod našim zapovjedništvom – pod ruskom vojskom.’“
Kako se to događa?
Sky News je vidio potresne SOS video-poruke južnoafričkih muškaraca koji opisuju da su prevareni i poslani na prvu crtu bojišnice u Ukrajini.
U jednom videu muškarac u vojnoj odori opisuje trenutak kada su potpisivali ugovore. Tvrdi da ih je Duduzile Zuma-Sambudla, kći bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume, potaknula da potpišu dokumente koji su im praktički oduzeli živote.
„Odbili smo potpisati ugovore jer su bili napisani na ruskom jeziku, koji nismo razumjeli. Tražili smo prevoditelja – nekoga tko može prevesti jezik. Rekli su da nema mreže“, kaže on na tečnom engleskom.
„Tada je došla Duduzile s čovjekom po imenu Khosa. Rekla je da moramo potpisati ugovor jer je to isto što su i oni učinili. Duduzile je rekla da pohađa isti tečaj kao i mi, istu obuku, te da nažalost neće biti s nama jer se ona obučava negdje drugdje.“
„Da, pristali smo. Potpisali smo obrasce jer vjerujemo toj gospođi, Duduzile.“
Optužena za trgovinu južnoafričkim muškarcima
Duduzile Zuma-Sambudla optužena je za trgovinu južnoafričkim muškarcima – uključujući osmero vlastitih rođaka – radi regrutiranja plaćenika, a optužbe je podnijela njezina polusestra Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube.
Ona poriče optužbe i kaže da je i sama bila žrtva obmane, lažnog predstavljanja i manipulacije.
Južnoafrička policijska služba (SAPS) navodi da trenutačno istražuje te optužbe. Duduzile Zuma-Sambudla podnijela je ostavku na mjesto zastupnice u parlamentu i nije odgovorila na zahtjev za komentar Sky Newsa.
Pet sati vožnje dalje, u provinciji Gauteng kod Johannesburga, Sky News je svjedočio još jednom slučaju sumnje na regrutiranje plaćenika u sudnici južnoafričkog magistratskog suda.
Pet osumnjičenika dovedeno je u prepunu sudnicu u Kempton Parku nakon što su uhićeni pri izlasku iz zračne luke Oliver R Tambo u Johannesburgu, nakon dojave policiji da navodno putuju u Rusiju preko Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Nije isključena mogućnost i novih uhićenja
Postrojeni optuženici djeluju sumorno dok trojica mladića na jednom kraju klupe gledaju u svoje ruke. Najmlađi ima samo 21 godinu.
Na drugom kraju klupe nalazi se 39-godišnja žena po imenu Patricia Mantuala, koja je optužena za njihovo regrutiranje. Pet osumnjičenika na kraju je pušteno uz jamčevinu nakon odgođenog ročišta.
Pukovnica Katlego Mogale, glasnogovornica Uprave za prioritetne istrage (DPCI), poznate i kao HAWKS, rekla je Sky Newsu i drugim novinarima na konferenciji za medije da ne isključuju mogućnost novih uhićenja.
Usred znakova rastuće regrutacijske kampanje, obitelji onih koji tvrde da su zarobljeni dok se bore za Rusiju u Ukrajini zalažu se za povratak svojih najmilijih kući – protiv svih izgleda.
„Imate posla s ljudima koji su dobro poznati u Južnoj Africi i u Južnoj Africi nitko nije siguran, i možda nikada nećemo znati što nam se sljedeće može dogoditi“, kaže Bongani. „Što će se dogoditi s našom obitelji?“
