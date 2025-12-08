Kćer bivšeg predsjednika namamila 17 muškaraca da se bore za Rusiju

Duduzile je u obrani pred policijom izjavila da joj nije bila namjera regrutirati plaćenike i da je i sama bila prevarena. U iskazu navodi da joj se javio muškarac po imenu „Khoza“, koji je tvrdio da je Južnoafrikanac u Rusiji i da ima veze s „legitimnim programom paramilitarne obuke koji ne uključuje borbu“. Prema pisanju lokalnih medija, otputovala je u Rusiju, provela mjesec dana u obuci i „nije bila izložena borbenim situacijama“. Na temelju tog iskustva preporučila je 22 osobe, među njima i rođake. Sada je 17 južnoafričkih državljana u Donjecku kao dio ruskih snaga.