Kćer bivšeg predsjednika namamila 17 muškaraca da se bore za Rusiju
Skandal koji potresa Južnu Afriku izbio je kada je Nkosazana Zuma-Mnkjube, kći bivšeg predsjednika Jacoba Zume, optužila svoju polusestru Duduzile Zuma-Sambudlu da je „namamila 17 muškaraca da se bore za Rusiju u Ukrajini“
Rusija sve aktivnije regrutira Afrikance
Navodno je polovica tih ljudi njihova rodbina. Priča je dodatno uzdrmala političku scenu jer dolazi u trenutku kada Rusija sve agresivnije regrutira Afrikance zbog ozbiljnog nedostatka vojnika.
Duduzile, jedna od dvadesetak Zumine djece i otvorena pristaša Vladimira Putina, prošlog je tjedna podnijela ostavku u parlamentu nakon što je njezina sestra podnijela kaznenu prijavu. Prijava je uslijedila nakon što je južnoafrička vlada pokrenula istragu o tome kako se grupa od 17 državljana našla zarobljena u ratom razorenom Donbasu. Muškarci su se oglasili u panici i molili da budu vraćeni kući, pa su vlasti otkrile da su „namamljeni da se priključe plaćeničkim snagama pod izgovorom unosnih poslova“.
Zuma-Mnkjube je tvrdila da su postupci Zuma-Sambudle i još dvoje ljudi izravno doveli do toga da se muškarci nađu u ratu. Duduzile se nije javno oglašavala, ali je oporba — Demokratska alijansa — pokrenula dodatne postupke, ujedno tvrdeći da je prekršen zakon koji izričito zabranjuje služenje u stranim oružanim snagama bez dopuštenja vlade.
"Potpuno obmanuti"
Protiv Duduzile već postoje optužbe za „poticanje terorizma i javnog nasilja“ zbog njezinih objava na društvenim mrežama tijekom nereda 2021. godine, kada je više od 300 ljudi poginulo nakon što je njezin otac poslan u zatvor. Izjasnila se da nije kriva.
Odvjetnik Kris Hating iz Demokratske alijanse rekao je da su mu sve obitelji prevarenih muškaraca ispričale istu priču. „Svi tvrde da su bili potpuno obmanuti“, rekao je. Objasnio je da im je rečeno da idu na „trening osobnog razvoja“ i „sigurnosnu obuku“, a da su po dolasku u Rusiju „njihova odjeća i putovnice navodno spaljeni, telefoni oduzeti, a kontakt s njima potpuno prekinut“.
Tvrdi da je i sama prevarena
Duduzile je u obrani pred policijom izjavila da joj nije bila namjera regrutirati plaćenike i da je i sama bila prevarena. U iskazu navodi da joj se javio muškarac po imenu „Khoza“, koji je tvrdio da je Južnoafrikanac u Rusiji i da ima veze s „legitimnim programom paramilitarne obuke koji ne uključuje borbu“. Prema pisanju lokalnih medija, otputovala je u Rusiju, provela mjesec dana u obuci i „nije bila izložena borbenim situacijama“. Na temelju tog iskustva preporučila je 22 osobe, među njima i rođake. Sada je 17 južnoafričkih državljana u Donjecku kao dio ruskih snaga.
„Vjerovala sam da je program zakonit i siguran. Ali i ja sam bila manipulirana i iskorištena kako bi se stvorila lažna slika legitimnosti“, navodno je izjavila. Obećala je potpunu suradnju.
Zaharova tvrdi da Moskva nema informacija
Policija istražuje moguće kazneno djelo „trgovine ljudima, ilegalne regrutacije, iskorištavanja ili prevare“. CNN navodi da su od Rusije zatražili komentar, ali je glasnogovornica Marija Zaharova ranije rekla da Moskva „nema informacije o južnoafričkim državljanima“ i da „nije primila službeni zahtjev Pretorije“. Dodala je: „Ako takav zahtjev stigne, razmotrit ćemo ga u duhu strateškog partnerstva.“
Rusija poriče regrutiranje stranaca, no ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha tvrdi da „više od 1.400 građana iz 36 afričkih zemalja“ trenutno ratuje za Rusiju i da su mnogi poslani kao „topovsko meso“. Procjene Zapada govore da je Rusija pretrpjela „više od milijun žrtava, uključujući 250.000 poginulih“ od početka invazije.
Slučaj u Južnoj Africi podsjeća na situaciju u Keniji, gdje vlada pokušava izvući više od 200 svojih državljana koji su završili u ruskoj vojsci. Lokalni mediji nedavno su objavili da je jedan Kenijac poginuo samo mjesec dana nakon što je u Rusiju stigao zbog — „posla vozača“.
Analitičari smatraju da je riječ o kombinaciji djelovanja ruskih struktura i prevaranata na društvenim mrežama. Kako objašnjava pravnik Paul Mudau: „Prevaranti vrbuju ljude putem Telegrama i Facebooka, pod krinkom poslova u Rusiji.“ No kada stignu, „ruske ih vlasti pritvore, natjeraju da potpišu ugovore na ruskom i pošalju na front uz minimalnu obuku“.
