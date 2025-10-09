"izgledam li vam bolesno?"
VIDEO / "Još uvijek sam živa!" Dolly Parton odgovorila na glasine
U objavi podijeljenoj na svom Instagramu i YouTube kanalu, 79-godišnja country super-zvijezda odbacila je glasine o lošem zdravlju koje su se pojavile nakon zagonetne objave njene sestre Freide u kojoj traži obožavatelje da se "mole za Dolly".
Izgledam li vam bolesno?
"Znam da u posljednje vrijeme svi misle da sam bolesnija nego što jesam", rekla je Parton u videu snimljenom u srijedu na setu za reklamu za Grand Ole Opry. "Izgledam li vam bolesno? Naporno radim ovdje."
Parton je dodala: "U svakom slučaju, htjela sam umiriti sve vas koji se činite stvarno zabrinutima, što cijenim, i cijenim vaše molitve jer sam osoba od vjere."
Parton nije detaljnije objasnila niti precizirala "zdravstvene izazove" koji su je također prisilili da se povuče s dodjele nagrada guvernera Akademije filmskih umjetnosti i znanosti u studenom, gdje je trebala primiti humanitarnu nagradu Jean Hersholt. Ali je jasno dala do znanja da je na liječenju u blizini svog doma u Nashvilleu.
"Kad je Carl umro nisam se brinula u sebi"
„Kao što sam spomenula, kada je moj suprug Carl bio jako bolestan, to je bilo dugo, a onda kada je preminuo, nisam se brinula o sebi, pa sam propustila mnoge stvari o kojima se trebalo brinuti“, rekla je, misleći na svog supruga Carla Thomasa Deana, s kojim je bila u braku gotovo 60 godina, koji je umro u 82. godini života u ožujku.
„Dakle, kada sam se odlučila za to, liječnik je rekao: 'Moramo se pobrinuti za ovo. Moramo se pobrinuti za ono.' Ništa ozbiljno, ali morala sam otkazati neke stvari kako bih mogla biti bliže domu, bliže Vanderbiltu, znate, gdje imam nekoliko tretmana tu i tamo", rekla je, a prenosi Guardian.
Glasine o zdravlju raspirila sestra Freida
Glasine da je Parton teško bolesna pojačale su se u utorak kada je njezina sestra Freida na Facebooku napisala da je „cijelu noć bila budna moleći se“ za 79-godišnju superzvijezdu.
„Mnogi od vas znaju da se u posljednje vrijeme ne osjeća najbolje“, napisala je. „Iskreno vjerujem u moć molitve i potaknuta sam da zamolim cijeli svijet koji je voli da budu molitveni ratnici i mole sa mnom.“
Liječila se od bubrežnih kamenaca
Freida je kasnije pojasnila da je Parton samo „malo loše raspoložena“ i da nije ozbiljno bolesna. „Nisam htjela nikoga uplašiti ili prikazati to kao ozbiljno kada sam tražila molitve za Dolly“, rekla je. „Malo joj je loše raspoloženje i jednostavno sam tražila molitve jer snažno vjerujem u moć molitve... Hvala vam svima što ste je podržali.“
Partonin menadžer, Olly Rowland, potvrdio je da je Parton liječena od bubrežnih kamenaca i dodao: „Izgleda da je njezina sestra objavila nešto i da je to prilično preuveličano.“
"Mora da je vrijeme za moj pregled od 160.000 kilometara"
Parton je trebala započeti niz od šest koncerata u Colosseumu u Caesars Palaceu 4. prosinca – svoj prvi produženi nastup u Vegasu u 32 godine – ali je neobično odustala, navodeći „zdravstvene probleme“ koji su zahtijevali posjete liječniku.
U objavi na svom Instagramu u to vrijeme, vedrim glasom je dodala: „Dok sam se šalila s njima, mora da je vrijeme za moj pregled od 160.000 kilometara, iako to nije uobičajeno putovanje do plastičnog kirurga!“
Parton je redovito bila u javnosti posljednjih godina. Njezin album Rockstar iz 2023. dosegao je top pet u SAD-u i Velikoj Britaniji, zahvaljujući suradnji s izvođačima poput Eltona Johna, Debbie Harry, Stinga i, na obradi pjesme Let It Be, Paula McCartneyja i Ringa Starra. Na albumu Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables iz 2024. surađivala je s članovima svoje obitelji.
U lipnju surađivala s Motley Crueom
U lipnju je Parton surađivala s rock bendom Mötley Crüe na novoj verziji njihove pjesme Home Sweet Home. Mjuzikl temeljen na njezinom životu, Dolly: A True Original Musical, premijerno je izveden u Nashvilleu u srpnju, s ciljem prikazivanja na Broadwayu.
U svojoj objavi na Instagramu u srijedu, Parton – koja je prošle godine za Guardian rekla da se „ne može povući“ – uvjeravala je da „još nije spremna umrijeti“.
„Mislim da Bog nije završio sa mnom“, dodala je, „i nisam prestala s radom.“
