"Neprijatelj je okružen"

Putin: Spremni smo privremeno obustaviti borbe na istoku Ukrajine

author
N1 Info
|
29. lis. 2025. 16:37
Vladimir Putin
Mikhail METZEL / POOL / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna privremeno obustaviti borbe u dijelovima istočne Ukrajine kako bi novinarima omogućila pristup područjima u kojima su, prema ruskim tvrdnjama, ukrajinske snage opkoljene.

Govoreći u srijedu iz Središnje vojne kliničke bolnice u Moskvi, uz pratnju ministra obrane Andreja Belousova, Vladimir Putin rekao je da bi Rusija mogla privremeno zaustaviti borbene operacije na nekoliko sati u području Pokrovska i Mirnohrada u Donjeckoj oblasti te u Kupjansku u Harkivskoj oblasti, piše Kyiv Post.

Putin je ustvrdio da su oba grada „pod opsadom“.

„Na dva mjesta – u Kupjansku i Krasnoarmejsku [kako Kremlj naziva Pokrovsk] – neprijatelj je blokiran, u okruženju,“ rekao je Putin.

Dodao je da je Rusija spremna omogućiti dolazak i ukrajinskim i stranim novinarima na ta područja.

„Spremni smo ih prevesti na određene lokacije,“ izjavio je, pozvavši ukrajinsko vodstvo da „donese odluke o sudbini svojih građana koji su opkoljeni“.

Putin je također rekao da je glavni cilj Rusije izbjeći tzv. provokacije s ukrajinske strane.

„Spremni smo obustaviti neprijateljstva na nekoliko sati – dva, tri ili šest – kako bi skupina novinara mogla ući, vidjeti što se događa, razgovarati s ukrajinskim vojnicima i otići,“ poručio je ruski predsjednik.

