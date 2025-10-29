Putin: Spremni smo privremeno obustaviti borbe na istoku Ukrajine

Govoreći u srijedu iz Središnje vojne kliničke bolnice u Moskvi, uz pratnju ministra obrane Andreja Belousova, Vladimir Putin rekao je da bi Rusija mogla privremeno zaustaviti borbene operacije na nekoliko sati u području Pokrovska i Mirnohrada u Donjeckoj oblasti te u Kupjansku u Harkivskoj oblasti, piše Kyiv Post.