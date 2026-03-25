Sprema se koalicija za osiguravanje Hormuškog tjesnaca? Pariz i London organiziraju sastanak

London i Pariz će ovog tjedna organizirati sastanak 30-ak zemalja spremnih formirati koaliciju za osiguravanje Hormuškog tjesnaca, potvrdio je izvor britanskog ministarstva obrane za AFP u srijedu.
Prema izvoru, sastanak će se odviti na razini "načelnika glavnih stožera" oružanih snaga zemalja koje su potpisale prošlotjednu izjavu u kojoj se poziva na prestanak napada na naftnu i plinsku infrastrukturu u Perzijskom zaljevu te su kazale da su "spremne doprinijeti" naporima za osiguravanje tjesnaca.
Zajedničku izjavu, koju su inicirale Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Nizozemska i Japan, otada je podržalo 30-ak zemalja, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein.
Načelnik glavnog stožera britanskih oružanih snaga Richard Knighton i njegov francuski kolega Fabien Mandon "su svjesni uloge koju moraju odigrati u okupljanju ove koalicije i pomaganju međunarodnoj zajednici da razvije plan za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca što je prije moguće", dodao je izvor.
Nekoliko britanskih medija, uključujući Guardian i The Times, također su izvijestili da je London ponudio da bude domaćin međunarodne konferencije o sigurnosti Hormuškog tjesnaca u Portsmouthu ili Londonu u kasnijoj fazi, s ciljem osnivanja koalicije zemalja predanih toj misiji.
Takva misija bi osobito mogla biti usmjerena na uklanjanje mina koje je prema nekoliko zemalja Iran postavio u tjesnacu.
Međutim, nekoliko država, uključujući Francusku, Italiju i Njemačku, upozorilo je da se takva operacija ne bi mogla izvesti u kontekstu trenutnih zračnih napada u regiji.
Od početka sukoba koji je započeo izraelski i američkim napadima na Iran 28. veljače, iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji inače prolazi petina svjetske nafte, ali i ukapljeni zemni plin, dovela je do naglog porasta cijena ugljikovodika što je imalo velikog učinka na svjetskog gospodarstvo.
Iran je u priopćenju poslanom Međunarodnoj pomorskoj organizaciji i objavljenom u utorak rekao da "plovila koja nisu neprijateljska" mogu proći kroz tjesnac.
Međutim, brodovi koji pripadaju "agresorima, odnosno Sjedinjenim Državama i izraelskom režimu kao i drugim sudionicima agresije, ne mogu tražiti miran prolaz", poručio je Teheran.
Nekoliko zemalja, uključujući Francusku i Veliku Britaniju, rasporedilo je vojnu opremu u regiji kako bi presretalo iranske napade te dopuštaju SAD-u da koristi neke njihove baze za "obrambene" operacije protiv Irana.
