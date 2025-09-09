Kallas: Putin neće završiti rat u Ukrajini ako ga se ne prisili na to

Kallas naglašava da je "jedina opcija koju imamo - povećati pritisak na Rusiju", a i Sjedinjene Države pokazale su naznake da razmišljaju o tome nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao u nedjelju da je spreman prijeći na "drugu fazu sankcija protiv Rusije", sugerirajući da bi mogao postrožiti sankcije protiv Moskve ili kupaca ruske nafte.