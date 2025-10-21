Ova europska zemlja spremna je poslati trupe u Ukrajinu: "Putin nas smatra neprijateljem broj jedan"

Britanija je „spremna potrošiti više od 100 milijuna funti” na moguće slanje britanskih vojnika u Ukrajinu, kaže ministar obrane John Healey.
U govoru u londonskoj Mansion House John Healey izjavio je i da Vladimir Putin smatra Britaniju svojim „neprijateljem broj jedan“ – te da svijet ulazi u „novo doba prijetnji“.
Ujedinjeno Kraljevstvo spremno je potrošiti „daleko više od 100 milijuna funti“ na moguće raspoređivanje britanskih snaga u Ukrajinu ako Donald Trump uspije postići mirovni sporazum s Rusijom, izjavio je ministar obrane Healey, prenosi Sky.
Healey je također rekao da Putin Britaniju vidi kao svog „neprijatelja broj jedan“ zbog njezine potpore Ukrajini.
Plan ministra obrane uključuje pripremu vojnog osoblja za sudjelovanje u multinacionalnim snagama koje bi bile poslane kako bi pomogle u osiguravanju ukrajinskih granica ako američki predsjednik posreduje u prekidu vatre između Moskve i Kijeva.
Naglasio je da bi britanske trupe mogle biti spremne za raspoređivanje čim do toga dođe, a to bi moglo uključivati i vojnike na terenu. Dio predviđenih sredstava za pripremu misije već se troši.
Ministar obrane upozorio je i na „novo doba prijetnji“ te rekao da rizik od šireg sukoba u Europi nije bio tako velik još od završetka Drugog svjetskog rata.
Healey je u govoru u Mansion Houseu u Londonu govorio o naporima koje posljednjih šest mjeseci predvode Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska u izgradnji „koalicije voljnih“ od više od 30 država radi stvaranja onoga što naziva „Multinacionalne snage Ukrajina“.
Ta bi snaga trebala pomoći u osiguravanju ukrajinskog neba i mora te obučavati ukrajinske vojnike ako Rusija pristane prekinuti svoj sveobuhvatni rat.
„Dakle, dok predsjednik Trump predvodi napore za mir u Europi, mi smo spremni preuzeti vodstvo u njegovu dugoročnom osiguranju“, rekao je ministar obrane.
„Za naše Oružane snage već preispitujem razine spremnosti i ubrzavam financiranje u iznosu od nekoliko milijuna funti kako bismo se pripremili za moguće raspoređivanje u Ukrajinu.“
Na pitanje o visini ulaganja, odgovorio je da će iznos biti „daleko veći“ od 100 milijuna funti.
Healey je istaknuo britansku potporu Ukrajini, uključujući rekordnih 4,5 milijardi funti pomoći ove godine, kao i činjenicu da je Ujedinjeno Kraljevstvo preuzelo ulogu od Sjedinjenih Država u suvoditeljstvu šire skupine zemalja koje Kijevu šalju oružje i novac.
„Zato predsjednik Volodimir Zelenski Ujedinjeno Kraljevstvo naziva svojim najbližim saveznikom“, rekao je. „Zato Putin Britaniju svrstava kao svog neprijatelja broj jedan.“
Ali upozorio je da kako ruska agresija raste u Ukrajini i izvan njezinih granica, „Britanija i naši saveznici u NATO-u stoje ujedinjeniji i snažniji nego prije“.
Dajući oštar sud o sigurnosnom okruženju, Healey je rekao: „Ovo je – neupitno – novo doba prijetnji. Svijet je nestabilniji, neizvjesniji, opasniji. Od završetka Drugog svjetskog rata sigurnost Europe nije bila toliko ugrožena državnim sukobima.“
Zaključio je da to zahtijeva „novo doba obrane“.
„Ovo je sada vrijeme tvrde moći, snažnih saveza i odlučne diplomacije“, poručio je.
