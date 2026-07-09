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izraelski ministar

Katz: Iran i njegovi saveznici slabiji su nego ikada. Napast ćemo i treći put bude li potrebno

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Hina
|
09. srp. 2026. 19:52
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Israeli Defense Minister Israel Katz speaks after his meeting with his Greek counterpart in Athens on January 20, 2026. (Photo by Aggelos NAKKAS / AFP)
AFP/AGGELOS NAKKAS

Izraelska vojska spremna je napasti Iran "i treći put bude li potrebno" te "još snažnije", izjavio je u četvrtak izraelski ministar obrane Israel Katz tijekom vojne ceremonije.

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Novi američki napadi na Iran i napadi Teherana na američke regionalne saveznike od srijede dovode u pitanje prekid vatre između dviju strana.

"Vojska je spremna i u stanju pripravnosti za nastavak borbi kako bi ponovno uspostavila zračnu nadmoć i ponovno napala (...) u Iranu te uklonila prijetnje, pa i treći put bude li potrebno", naglasio je Katz.

Tijekom iste vojne ceremonije premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je da je Iran oslabljen dvjema vojnim kampanjama koje je pokrenuo Izrael.

"Iran i njegovi saveznici slabiji su nego ikada", ocijenio je, priznavši ipak da sukob nije završen.

Rat protiv Irana započeo je 28. veljače kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zračnu ofenzivu u kojoj su ubijeni vrhovni vođa Ali Hamenei i brojni drugi visoki iranski dužnosnici.

Bila je to druga izraelska operacija protiv Irana nakon dvanaestodnevnog sukoba u lipnju 2025. godine kojemu se pridružio i Washington.

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Teme
iran israel katz izrael napad na iran

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