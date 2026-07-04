Keiko Fujimori proglašena pobjednicom predsjedničkih izbora u Peruu

"Utvrdit ćemo sve najbolje prakse, inicijative i projekte koji su dali rezultate kako bi se mogli nastaviti provoditi", rekla je Fujimori u sjedištu svoje stranke, okružena suradnicima. Dodala je da "danas počinje novo razdoblje za Peru - razdoblje odgovornosti, dijaloga i konkretnih rezultata kojima ćemo vratiti povjerenje u naše institucije".