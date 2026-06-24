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u drugom krugu

Keiko Fujimori ostvarila nedostižnu prednost na predsjedničkim izborima u Peruu

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Hina
|
24. lip. 2026. 09:17
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STR/AFP / STR

Konzervativka Keiko Fujimori ostvarila je nedostižnu prednost u drugom krugu predsjedničkih izbora u Peruu u utorak navečer te je na putu da preuzme predsjedničku dužnost.

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Fujimori, koja se četiri puta kandidirala za predsjednicu i ⁠kći je bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, sada ima ⁠50,11 posto glasova, što je stavlja ispred lijevog suparnika Roberta Sancheza za 43.386 glasova.

Preostalo je samo 40. 213 ⁠potencijalnih glasova za prebrojavanje, prema podacima peruanske izborne uprave ONPE.

Izborno povjerenstvo još nije službeno proglasilo pobjednika i planira to učiniti sredinom srpnja.

Očekivana pobjeda Fujimori produbljuje pomak Latinske Amerike udesno, nakon izbora autsajdera Abelarda De La Esprielle u Kolumbiji u nedjelju. Birači zabrinuti zbog kriminala okrenuli su se kandidatima koji zagovaraju tvrđa stajališta.

Ranije u utorak, Sanchez je tvrdio da je "u tijeku prijevara", bez pružanja dokaza, te je rekao da neće priznati rezultate izbora, što povećava izglede za dugotrajnu političku krizu u Peruu.

Sanchez je zatražio poništenje tisuća glasova danih u inozemstvu koji su uglavnom išli u korist Fujimori, ali peruansko nacionalno izborno povjerenstvo odbilo je zahtjev u utorak navečer.

Rezultati drugog kruga izbora odgođeni su zbog pregleda osporenih glasačkih listića, kasnog dolaska glasačkih listića iz inozemstva i vrlo male razlike između kandidata.

Fujimori će naslijediti zemlju koja je imala osam predsjednika u isto toliko godina i koja se bori s izrazitim ekonomskim nejednakostima između glavnoga grada i ruralnih regija, kao i s razočaranjem u političare.

Od osam bivših predsjednika, nijedan nije završio puni mandat. Trojica su opozvana, a jedan je dao ostavku nakon samo šest dana. Četiri bivša predsjednika trenutno su u zatvoru, a Alberto Fujimori odslužio je 16 godina zbog kršenja ljudskih prava tijekom svoje desetljetne vladavine 1990-ih.

Fujimori, koja se prethodno distancirala od očevog nasljeđa, na ovim izborima ga je prihvatila - predstavljajući se kao snažan vođa koji najbolje može provesti red i stabilnost dok se birači bore s rastućom stopom iznude i ubojstava.

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