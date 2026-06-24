u drugom krugu
Keiko Fujimori ostvarila nedostižnu prednost na predsjedničkim izborima u Peruu
Konzervativka Keiko Fujimori ostvarila je nedostižnu prednost u drugom krugu predsjedničkih izbora u Peruu u utorak navečer te je na putu da preuzme predsjedničku dužnost.
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Fujimori, koja se četiri puta kandidirala za predsjednicu i kći je bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, sada ima 50,11 posto glasova, što je stavlja ispred lijevog suparnika Roberta Sancheza za 43.386 glasova.
Preostalo je samo 40. 213 potencijalnih glasova za prebrojavanje, prema podacima peruanske izborne uprave ONPE.
Izborno povjerenstvo još nije službeno proglasilo pobjednika i planira to učiniti sredinom srpnja.
Očekivana pobjeda Fujimori produbljuje pomak Latinske Amerike udesno, nakon izbora autsajdera Abelarda De La Esprielle u Kolumbiji u nedjelju. Birači zabrinuti zbog kriminala okrenuli su se kandidatima koji zagovaraju tvrđa stajališta.
Ranije u utorak, Sanchez je tvrdio da je "u tijeku prijevara", bez pružanja dokaza, te je rekao da neće priznati rezultate izbora, što povećava izglede za dugotrajnu političku krizu u Peruu.
Sanchez je zatražio poništenje tisuća glasova danih u inozemstvu koji su uglavnom išli u korist Fujimori, ali peruansko nacionalno izborno povjerenstvo odbilo je zahtjev u utorak navečer.
Rezultati drugog kruga izbora odgođeni su zbog pregleda osporenih glasačkih listića, kasnog dolaska glasačkih listića iz inozemstva i vrlo male razlike između kandidata.
Fujimori će naslijediti zemlju koja je imala osam predsjednika u isto toliko godina i koja se bori s izrazitim ekonomskim nejednakostima između glavnoga grada i ruralnih regija, kao i s razočaranjem u političare.
Od osam bivših predsjednika, nijedan nije završio puni mandat. Trojica su opozvana, a jedan je dao ostavku nakon samo šest dana. Četiri bivša predsjednika trenutno su u zatvoru, a Alberto Fujimori odslužio je 16 godina zbog kršenja ljudskih prava tijekom svoje desetljetne vladavine 1990-ih.
Fujimori, koja se prethodno distancirala od očevog nasljeđa, na ovim izborima ga je prihvatila - predstavljajući se kao snažan vođa koji najbolje može provesti red i stabilnost dok se birači bore s rastućom stopom iznude i ubojstava.
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