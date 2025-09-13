Kim Jong Un će uskoro predstaviti nuklearnu politiku

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un najavio je da će zemlja predstaviti politiku zajedničkog unapređenja nuklearnog oružja i konvencionalne vojne moći tijekom nadolazećeg ključnog sastanka njegove vladajuće stranke, izvijestio je u subotu državni medij KCNA.
9. kongres Radničke partije Koreje
Dok je u četvrtak i petak pregledavao centre za istraživanje oružja, Kim je rekao da će "9. kongres Radničke partije Koreje predstaviti politiku istovremenog poticanja izgradnje nuklearnih i konvencionalnih oružanih snaga u području izgradnje nacionalne obrane", izvijestila je KCNA.
Kim je u petak također nadgledao vježbu gađanja sjevernokorejske vojske i pregledao gradilište bolnice.
Jačanje profila sjevernokorejskog vođe
Te aktivnosti Kima slijede nakon posjeta Pekingu ranije ovog mjeseca, što je njegov najveći međunarodni multilateralni događaj kada se sastao s čelnicima poput kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji su 'podigli' njegov međunarodni profil.
U međuvremenu, komentator KCNA-e u subotu je oštro kritizirao simuliranu vojnu vježbu koju su za sljedeći tjedan zajednički planirali SAD i Južna Koreja, nazvavši to "vježbom nuklearnog rata" te da to opravdava daljnje jačanje sjevernokorejskog nuklearnog stava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
