suđenje
Koje optužbe terete Benjamina Netanyahua i što je u igri ako dobije pomilovanje?
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio je pomilovanje u svom dugotrajnom korupcijskom suđenju – potez koji je kod njegovih kritičara izazvao uzbunu jer smatraju da pokušava zaobići vladavinu prava.
U video poruci Benjamin Netanyahu kaže da trenutačna „sigurnosna i politička” situacija u Izraelu čini nemogućim njegovo pojavljivanje na sudu nekoliko puta tjedno.
Njegov zahtjev za pomilovanje od predsjednika Izraela samo je najnoviji obrat u slučaju koji traje godinama. Mogao bi imati značajne implikacije za izraelski pravni sustav – i Netanyahuovu političku budućnost, s izborima koji se očekuju sljedeće godine, piše The Conversation.
Koje optužbe mu se stavljaju na teret?
Netanyahu je nedvojbeno najvažnija politička figura moderne izraelske politike. Prvi put je izabran za premijera 1996. i sada je u svom šestom mandatu.
On je optužen za podmićivanje, prijevaru i zlouporabu povjerenja, u vezi s istragama koje datiraju iz 2016. Postoje tri slučaja poznata po brojevima – Slučaj 1.000, Slučaj 2.000 i Slučaj 4.000. Suđenje je započelo 2020.
U Slučaju 1.000, navodi se da je Netanyahu primio oko 200.000 američkih dolara (305.000 australskih dolara) vrijednosti darova, uključujući cigare i šampanjac, od hollywoodskog producenta Arnona Milchana i australskog milijardera Jamesa Packera.
Slučaj 2.000 odnosi se na navodne sastanke koje je Netanyahu imao s Arnonom Mozesom, izdavačem prominentnih novina Yediot Ahronot. Tužitelji kažu da je Mozes ponudio Netanyahuu povoljno izvještavanje u zamjenu za nametanje ograničenja jednom od njegovih rivalskih novina.
A posljednji slučaj, Slučaj 4.000, odnosi se na komunikacijski konglomerat Bezeq. Glavni državni odvjetnik tvrdi da je postojao još jedan recipročni dogovor: Netanyahu bi bio pozitivno prikazan na internetskoj platformi, navodno, u zamjenu za to da on podupre regulatorne promjene koje bi koristile vlasniku većinskog udjela Bezeqa.
Netanyahu je dosljedno poricao bilo kakvu krivnju u slučajevima, rekavši da je žrtva „lova na vještice”. Godine 2021. optužbe je opisao kao „fabricirane i smiješne”. Kada je svjedočio 2024., rekao je:
"Ove istrage rođene su iz grijeha. Nije bilo kaznenog djela, pa su ga pronašli."
Stručnjaci su istaknuli da se pomilovanje može dati tek kada je netko osuđen za kazneno djelo. Ali Netanyahu ne nudi priznati ikakvu odgovornost ili krivnju u slučaju, i vjerojatno nikada neće. On jednostavno traži pomilovanje kako bi mogao nastaviti raditi svoj posao.
Neovisnost izraelskog pravnog sustava
Otkako je suđenje počelo 2020., mnogi su svjedoci svjedočili u slučaju, uključujući neke bivše Netanyahuove pomoćnike koji su sklopili sporazume o priznanju krivnje i postali svjedoci optužbe. Dakle, protiv Netanyahua je iznesen prilično poguban materijal.
Ali on je bio iznimno spretan i politički inteligentan da iskoristi druge teme – posebno rat u Gazi – pri svakoj prilici kako bi pokušao odgoditi ili prekinuti postupke.
A nakon napada Hamasa u listopadu 2023., broj sudskih dana bio je ograničen zbog sigurnosti. Prema medijskim izvješćima, Netanyahu je često tražio da se njegova ročišta otkažu zbog njegovog vođenja rata.
Netanyahuovi pristaše ne čine se da imaju problem s njegovim zahtjevom za pomilovanje, ali to baca svjetlo na šira pitanja oko neovisnosti izraelskog pravnog sustava.
Početkom 2023. Netanyahuova je vlada iznijela planove za preoblikovanje pravosudnog sustava, za koje su kritičari rekli da bi oslabilo Vrhovni sud i izraelski sustav provjera i ravnoteža. Netanyahu nije bio uključen u napor jer je glavna državna odvjetnica rekla da bi to bio sukob interesa zbog njegovog korupcijskog suđenja, ali drugi ministri u njegovu kabinetu to su gurali.
Masovni prosvjedi redovito su se održavali diljem Izraela kao odgovor na taj potez. Kritičari su to vidjeli kao frontalni napad na temeljne postavke izraelskog pravnog sustava.
Zahtjev za pomilovanjem sada je dio te šire priče, iako ta dva pitanja nisu formalno povezana. Netanyahuovi protivnici kažu da je to još jedan dokaz da on i njegova koalicija imaju temeljno drukčiju predodžbu o vladavini prava.
Netanyahuov politički opstanak
Ovo se sve tiče Netanyahuova osobnog i političkog opstanka. Ponovno je izabran za čelnika stranke Likud ovog mjeseca i izjavio je namjeru ponovno se kandidirati za premijera na izborima sljedeće godine – i da očekuje pobjedu.
Izraelski Temeljni zakon sugerira da Netanyahu ne bi mogao biti kandidat ako bude osuđen za ozbiljno kazneno djelo, iako nije jasno bi li doista bio blokiran u ovom trenutku.
Medijska izvješća sugerirala su da Netanyahu želi pomaknuti izbore s studenoga na lipanj u nadi da će dotad moći osigurati sporazume o normalizaciji odnosa i sa Saudijskom Arabijom i s Indonezijom. To se uklapa u njegov obrazac pokušaja korištenja vanjskopolitičkih uspjeha kako bi nadoknadio svoje domaće probleme.
S izborima na vidiku, on sada pokušava svaki mogući manevar kako bi poboljšao svoju poziciju – a pomilovanje je samo jedan od njih. To je vjerojatno jedina opcija koju sada ima da se predmet ukloni, jer suđenje traje tako dugo i u nekom će trenutku sud morati donijeti odluku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare