Koje optužbe terete Benjamina Netanyahua i što je u igri ako dobije pomilovanje?

Početkom 2023. Netanyahuova je vlada iznijela planove za preoblikovanje pravosudnog sustava, za koje su kritičari rekli da bi oslabilo Vrhovni sud i izraelski sustav provjera i ravnoteža. Netanyahu nije bio uključen u napor jer je glavna državna odvjetnica rekla da bi to bio sukob interesa zbog njegovog korupcijskog suđenja, ali drugi ministri u njegovu kabinetu to su gurali.