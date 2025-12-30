Kome je sve Putin uputio novogodišnje čestitke? U Europi - samo trojici čelnika

Putin je blagdanske poruke poslao čelnicima zemalja članica BRICS-a, uključujući predsjednike Brazila, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, kao i čelnicima država takozvanog globalnog juga i istoka. Čestitke su upućene predsjednicima Indonezije, Mjanmara i Mongolije, visokim dužnosnicima Vijetnama, kao i liderima Sjeverne Koreje, Venezuele i Kube. Poruke su dobili i supredsjednici Nikaragve, kao i predsjednik Etiopije.