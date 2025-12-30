Kome je sve Putin uputio novogodišnje čestitke? U Europi - samo trojici čelnika

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je božićne i novogodišnje čestitke brojnim svjetskim liderima, priopćio je Kremlj, no među europskim državnicima na tom se popisu našao tek ograničen broj imena – među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Oglas
Putin je blagdanske poruke poslao čelnicima zemalja članica BRICS-a, uključujući predsjednike Brazila, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, kao i čelnicima država takozvanog globalnog juga i istoka. Čestitke su upućene predsjednicima Indonezije, Mjanmara i Mongolije, visokim dužnosnicima Vijetnama, kao i liderima Sjeverne Koreje, Venezuele i Kube. Poruke su dobili i supredsjednici Nikaragve, kao i predsjednik Etiopije.
Blagdanske čestitke primili su i gotovo svi lideri država Zajednice neovisnih država (ZND), među kojima su predsjednici Abhazije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Južne Osetije i Uzbekistana, kao i vodstva Armenije, Tadžikistana i Turkmenistana.
Kada je riječ o Europi, Putin je čestitke uputio samo trojici aktualnih europskih lidera – predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, mađarskom premijeru Viktoru Orbánu i slovačkom premijeru Robertu Ficu. Od lidera zemalja članica NATO-a, blagdanske poruke poslane su predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu i turskom predsjedniku Redžepu Tayyipu Erdoganu.
Osim aktualnim državnicima, ruski predsjednik uputio je čestitke i papi Lavu XIV., kao i nekolicini bivših lidera, među kojima su bivši njemački kancelar Gerhard Schröder, nekadašnji predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev i bivši kubanski predsjednik Raúl Castro.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas