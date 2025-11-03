Korak bliže preuzimanju vlasti: Babiš potpisao koalicijski sporazum s krajnje desnim saveznicima

Babiš, koji je bio premijer od 2017. do 2021. godine, obećao je okončati češki program, financiran domaćim i stranim sredstvima, kojim se Ukrajini isporučuje streljivo. Također je najavio da će prekinuti svaku financijsku pomoć Ukrajini iz državnog proračuna, rekavši da taj novac želi usmjeriti na pomoć vlastitim građanima.