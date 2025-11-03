Korak bliže preuzimanju vlasti: Babiš potpisao koalicijski sporazum s krajnje desnim saveznicima

Stranka ANO populističkog češkog milijardera Andreja Babiša potpisala je u ponedjeljak koalicijski sporazum s krajnje desnim saveznicima, čime se približila ponovnom preuzimanju vlasti nakon pobjede na izborima na temelju obećanja o povećanju potrošnje te protivljenja klimatskoj i migracijskoj politici Europske unije.
Babiš, 71-godišnji bivši premijer, udružuje snage sa strankom Motoristi, koja je skeptična prema klimatskim promjenama, te sa strankom SPD, koja se protivi Europskoj uniji i NATO-u.
Zajedno, tri stranke imaju 108 zastupnika u donjem domu parlamenta koji ima 200 članova. Babiš je izjavio da želi formirati vladu do sredine prosinca, kako bi na vrijeme usvojio proračun za 2026. godinu i sudjelovao na završnom samitu čelnika EU-a ove godine.
Zaokret od pomoći Ukrajini
Bude li imenovana, vlada pod vodstvom ANO-a zamijenit će sadašnju centrističko-desnu vladu koja je bila usmjerena na smanjenje proračunskog deficita i podršku Ukrajini u ratu protiv ruske invazije.
Babiš, koji je bio premijer od 2017. do 2021. godine, obećao je okončati češki program, financiran domaćim i stranim sredstvima, kojim se Ukrajini isporučuje streljivo. Također je najavio da će prekinuti svaku financijsku pomoć Ukrajini iz državnog proračuna, rekavši da taj novac želi usmjeriti na pomoć vlastitim građanima.
Sve oštriji stav prema Europskoj uniji
Babiš zauzima sve oštriji stav prema Europskoj uniji, obećavajući da će odbiti planirani sustav subvencija za kućanstva koji bi trebao početi 2027. godine, što bi moglo izazvati pravni sukob s EU-om.
U nacrtu programa koalicije navodi se da je plan dekarbonizacije Europske unije, poznat kao Zeleni plan, „neodrživ“, a cilj zabrane prodaje automobila s benzinskim motorima do 2035. godine „neprihvatljiv“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
