"ŽELE NAS UNIŠTITI"

Kremlj na godišnjicu invazije: Sudjelovanjem zapada, rat u Ukrajini postao je šira konfrontacija

Hina
24. velj. 2026. 13:14
Kremlj inzistira da je odluka zapadnih država da interveniraju u Ukrajini učinila taj sukob puno širom konfrontacijom.

Govoreći točno četiri godine nakon što su deseci tisuća ruskih vojnika ušli u Ukrajinu nakon naredbe predsjednika Vladimira Putina, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da se borbe nastavljaju, no da Moskva ostaje otvorena za postizanje svojih ciljeva političkim i diplomatskim putem.

"Nakon izravne intervencije zapadnoeuropskih država i SAD-a u ovom sukobu, specijalna vojna operacija se de facto pretvorila u puno širu konfrontaciju između Rusije i zapadnih zemalja koje su za cilj imale te i dalje imaju uništenje naše države", kazao je glasnogovornik Kremlja.

Upitan vjeruje li Moskva da se sukob može dovršiti putem pregovora, Peskov je odgovorio: "Nastavljamo naše napore prema postizanju mira, a naš stav je vrlo jasan i postojan. Sad sve ovisi o djelovanju kijevskog režima."

Peskov je dodao i da ne može reći kad i gdje će se održati idući krug pregovora Moskve i Kijeva jer se dogovor o tome tek treba finalizirati.

"Iskreno se nadamo da će se taj rad nastaviti", zaključio je.

