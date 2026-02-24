DUG PUT
VIDEO / Zelenski se obratio Ukrajincima iz bunkera u kojem je bio prvog dana invazije: "Izabrali smo otpor"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obilježio je četvrtu godišnjicu početka ruske potpune invazije videoporukom u kojoj se osvrnuo na prve dane rata, žrtve agresije i izdržljivost ukrajinskih vojnika i građana.
U snimci je prikazao i unutrašnjost bunkera u Ulici Bankova u Kijevu, iz kojeg je u prvim danima invazije kontaktirao svjetske lidere i tražio vojnu pomoć, prenosi Kyiv Post.
"Dan je kada se navršavaju točno četiri godine otkako je Putin pokrenuo svoj trodnevni pohod na Kijev. To samo po sebi mnogo govori o našem otporu, o tome kako se Ukrajina sve ovo vrijeme borila. Iza tih riječi stoje milijuni naših ljudi. Iza tih riječi stoje golema hrabrost, nevjerojatno težak rad, izdržljivost i dug put kojim Ukrajina ide od 24. veljače", poručio je Zelenski.
Na snimci su se mogli vidjeti dugi hodnici i uredi podzemnog skloništa u kojem su on i njegovi suradnici svakodnevno održavali vojne sastanke, obavljali telefonske razgovore i donosili ključne odluke.
"Naš narod nije podigao bijelu zastavu, branio je plavo-žutu. A okupatori, koji su mislili da će ih ovdje dočekati mase s cvijećem, umjesto toga vidjeli su redove ispred regrutnih centara. Naš narod izabrao je otpor", istaknuo je pa se osvrnuo na prve dane invazije:
"Naši ratnici ostali su čvrsti, a civili su branili gradove i sela, ulice i dvorišta. Obični su ljudi doslovno tvorili žive zidove, zaustavljali kolone vojnih vozila i zajedno pokazali zalutaloj Rusiji jedini ispravan put."
Podsjetio je i na zločine počinjene u Buči, Irpinju, Borodjanki, Mariupolju i drugim mjestima, na masovne grobnice te razaranja stambenih zgrada i rodilišta.
"Muškarci se ne bore ovako. Ljudi ne postupaju ovako. Ukrajinci to neće zaboraviti. Neka ove snimke vide svi koji nemaju grižnju savjesti, svi koji još pružaju ruku ruskom zlu i još kupuju Putinovu naftu", naglasio je.
Zelenski je istaknuo koliko se Ukrajina promijenila u četiri godine, od početne ovisnosti o doniranim pancirkama do korištenja sofisticiranih sustava poput Patriota, Iris-T-a, NASAMS-a i borbenih zrakoplova F-16, kao i razvoja vlastitog dalekometnog oružja.
"Vjerujem u svakoga od vas"
Danas Ukrajina godišnje proizvede više od tri milijuna FPV dronova, u jednoj noći može srušiti stotine dronova Shahed te provoditi velike operacije, poput one u Kurskoj oblasti i operacije "Paukova mreža".
Predsjednik je odao počast i poginulim braniteljima.
"Dragi ljudi, snaga koja nas je sve ove godine održala, to ste vi. Naš narod. Naš otpor ste vi. Ukrajinski muškarci. Ukrajinske žene. Svi koji ne odustaju. Naše su oči možda umorne, ali leđa nam nisu slomljena. Želim zahvaliti svakome tko nosi neovisnost na svojim ramenima. Svakom ratniku na vašoj snazi. Vašim roditeljima, vašoj djeci, vašim suprugama i supruzima na njihovoj izdržljivosti", rekao je i dodao:
"Zahvaljujem svima čiji rad Ukrajinu čini jačom. Onima koji vraćaju svjetlo i toplinu u naše domove. Onima koji liječe. Onima koji volontiraju. Onima koji poučavaju. Onima koji uče, na sveučilištima ili u školama, i koji uče ono najvažnije: biti čovjek, biti Ukrajinac. Ponosan sam na vas. Vjerujem u svakoga od vas. U sve vas kojima, bez ikakvog pretjerivanja, imam čast reći: Veliki narode velike Ukrajine."
Na kraju je upozorio da se zemlja suočava s "najtežom zimom u povijesti", ali i podsjetio da je "manje od tjedan dana do proljeća".
"Putin nije ostvario svoje ciljeve. Nije slomio Ukrajince. Nije dobio ovaj rat. Sačuvali smo Ukrajinu i učinit ćemo sve da osiguramo mir i pravdu", zaključio je Zelenski.
