VIDEO / Zelenski se obratio Ukrajincima iz bunkera u kojem je bio prvog dana invazije: "Izabrali smo otpor"

"Zahvaljujem svima čiji rad Ukrajinu čini jačom. Onima koji vraćaju svjetlo i toplinu u naše domove. Onima koji liječe. Onima koji volontiraju. Onima koji poučavaju. Onima koji uče, na sveučilištima ili u školama, i koji uče ono najvažnije: biti čovjek, biti Ukrajinac. Ponosan sam na vas. Vjerujem u svakoga od vas. U sve vas kojima, bez ikakvog pretjerivanja, imam čast reći: Veliki narode velike Ukrajine."