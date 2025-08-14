Kremlj se oglasio o susretu Putina i Trumpa: Ovo će biti glavne teme

Predsjednici Rusije i SAD-a, Vladimir Putin i Donald Trump, razgovarat će na Aljasci o sukobu u Ukrajini i međunarodnoj sigurnosti, najavio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
Putin i Trump u petak se sastaju u Anchorageu, najvećem gradu Aljaske, a bit će to prvi susret američkog i ruskog čelnika od 2021., kad se s ruskim predsjednikom u Ženevi sastao Joe Biden.
"Dnevni red će se prvenstveno usredotočiti na rješavanje ukrajinske krize", rekao je novinarima Ušakov, spominjući i teme "mira" i "sigurnosti", "važnih međunarodnih pitanja" i "bilateralne suradnje" te "ogromnom neiskorištenom potencijalu" za rusko-američke gospodarske veze,
Ušakov je rekao da će samit početi u 19:30 sati po GMT-u, a dvojica čelnika sastat će se jedan na jedan, samo u pratnji prevoditelja.
Rekao je da će se zatim sastati izaslanstva dviju zemalja, a predsjednici će održati zajedničku konferenciju za novinare.
Na Aljasku putuju i ruski ministar obrane i financija Andrej Belousov i Anton Siluanov. Stiže i posebni ruski izaslanik Kirilj Dmitrijev, čelnik suverenog fonda RDIF koji je ranije razgovarao sa Steveom Witkoffom, Trumpovim posebnim izaslanikom i multimilijarderom.
Uz Putina će također biti ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i Ušakov.
Dmitrijev je ranije govorio o mogućnoj poslovnoj suradnji Moskve i Washingtona, prenosi Reuters.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je također najavila da će se održati sastanak jedan na jedan, a nagovijestila je da bi Trump u budućnosti mogao posjetiti Rusiju.
