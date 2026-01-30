Kremlj je u petak objavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao na osobni zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa zaustaviti napade na Kijev do 1. veljače kako bi se stvorili "povoljni uvjeti" za mirovne pregovore.
Donald Trump u četvrtak je izjavio da je Vladimir Putin pristao tjedan dana ne pucati na Kijev i druge ukrajinske gradove zbog hladnog vremena, ali nije rekao kada će to razdoblje isteći.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanja novinara u petak, nije naveo vremenske uvjete kao razlog.
„Predsjednik Trump doista je osobno zatražio od predsjednika Putina da se suzdrži od napada na Kijev tjedan dana do 1. veljače kako bi se stvorili povoljni uvjeti za pregovore“, rekao je.
Na pitanje da potvrdi je li Putin pristao, rekao je: „Da, naravno, postojao je osobni zahtjev predsjednika Trumpa“.
Nije jasno je li Peskov koristio "Kijev" samo za glavni grad, gdje su stotine stanova ostale bez grijanja i struje nakon ruskih napada tijekom rata u Ukrajini, ili za označavanje cijele zemlje.
Kijev je rekao da će uzvratiti istom mjerom ako Moskva, koja je u veljači 2022. poslala desetke tisuća vojnika u Ukrajinu, odustane od napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
