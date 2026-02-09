Kriza u jednom od najutjecajnijih svjetskih listova: Direktor podnio ostavku

Izvršni direktor The Washington Posta, Will Lewis, podnio je ostavku samo nekoliko dana nakon što je ta ugledna novinska kuća najavila masovna otpuštanja i duboko restrukturiranje redakcije
Oglas
Lewis je odlazak objavio u e-mailu zaposlenicima, navodeći da je nakon dvije godine transformacije lista 'sada pravo vrijeme da se povuče'. Privremeno će ga zamijeniti financijski direktor lista Jeff D'Onofrio, koji funkciju preuzima odmah, potvrdili su iz Posta.
Ostavka je dao uslijed velikih rezova u redakciji. Iako The Washington Post nije službeno objavio broj otkaza, američki mediji navode da je bez posla ostalo oko 300 od ukupno 800 novinara. Riječ je o jednom od najvećih rezova u povijesti tog lista. U sklopu reorganizacije ugašen je i poznati sportski odjel, raspušten fotografski tim te značajno smanjen broj zaposlenih u redakcijama koje pokrivaju Washington i međunarodne teme.
Ni Lewis ni vlasnik lista, milijarder Jeff Bezos, nisu sudjelovali na sastanku na kojem su zaposlenicima predstavljeni otkazi, što je dodatno potaknulo nezadovoljstvo u redakciji.
List se posljednjih godina suočava s odljevom novinara i gubitkom pretplatnika, posebno nakon Bezosove odluke da tijekom predsjedničke kampanje 2024. odustane od planirane potpore Kamali Harris te promijeni uređivački smjer komentatorske rubrike u konzervativnijem tonu. Bivši glavni urednik Martin Baron optužio je Bezosa da je time pokušao 'steći naklonost predsjednika Donalda Trumpa', ocijenivši razvoj događaja u listu kao primjer brzog i samonametnutog urušavanja brenda, prenosi Euronews, a prenosi tportal.
Lewis, rođen u Velikoj Britaniji, ranije je bio izvršni direktor The Wall Street Journala. Na čelo The Washington Posta došao je početkom 2024., a njegov mandat od početka su obilježile kontroverze, uključujući neuspjeli plan reorganizacije koji je doveo do odlaska tadašnje glavne urednice Sally Buzbee.
Sindikat zaposlenika lista ocijenio je da je Lewisova ostavka 'odavno trebala uslijediti'. U priopćenju su poručili da je njegova ostavština pokušaj uništavanja jedne od najvažnijih američkih novinskih institucija te su pozvali Bezosa da povuče odluku o otkazima ili proda list vlasniku spremnom ulagati u njegovu budućnost.
Bezos se u svojoj izjavi nije osvrnuo na Lewisov odlazak, ali je izrazio potporu novom vodstvu. Istaknuo je da list ima 'ključnu novinarsku misiju i iznimnu priliku za razvoj'. naglasivši da analiza čitateljskih podataka pokazuje koje teme publika smatra najvažnijima.
D'Onofrio, koji se The Washington Postu pridružio prošlog ljeta nakon rada u Googleu, digitalnoj oglašivačkoj tvrtki Raptive, restoranskom vodiču Zagat i Major League Baseballu, zaposlenicima je poručio da list završava 'težak tjedan promjena – s novim promjenama'. Dodao je kako se cijela medijska industrija suočava s ozbiljnim ekonomskim izazovima, ali da vjeruje kako će list uspjeti pronaći održiv poslovni model u novim okolnostima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas