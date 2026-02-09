Kriza u jednom od najutjecajnijih svjetskih listova: Direktor podnio ostavku

Ostavka je dao uslijed velikih rezova u redakciji. Iako The Washington Post nije službeno objavio broj otkaza, američki mediji navode da je bez posla ostalo oko 300 od ukupno 800 novinara. Riječ je o jednom od najvećih rezova u povijesti tog lista. U sklopu reorganizacije ugašen je i poznati sportski odjel, raspušten fotografski tim te značajno smanjen broj zaposlenih u redakcijama koje pokrivaju Washington i međunarodne teme.