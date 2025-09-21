Papa Lav XIV. izrazio solidarnost s "mučeničkom zemljom" Gazom

Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout via REUTERS

Papa Lav XIV. izrazio je u nedjelju solidarnost Katoličke Crkve s palestinskim stanovništvom "mučeničke zemlje" Gaze izjavivši, nakon nedjeljne molitve Angelus na Trgu svetog Petra, da "nema budućnosti temeljene na nasilju, prisilnom progonstvu ili osveti".

Obraćajući se predstavnicima katoličkih udruga okupljenih na Trgu svetog Petra iza transparenta "Mir za Gazu", Lav XIV. pohvalio je "inicijative diljem Crkve koje izražavaju solidarnost s braćom i sestrama koji pate u ovoj mučeničkoj zemlji" Gazi.

"Ponavljam: nema budućnosti temeljene na nasilju, prisilnom progonstvu ili osveti", istaknuo je Papa izjasnivši se protiv prisilnog raseljavanja civila u Gazi. "Narodima je potreban mir", dodao je, popraćen pljeskom vjernika.

Izrael je pojačao svoju vojnu kampanju rušenja u glavnom gradu palestinske enklave. U utorak pokrenuo veliku ofenzivu na grad Gazu, s navedenim ciljem uništenja palestinskog islamističkog pokreta Hamas, čiji je napad u Izraelu 7. listopada 2023. izazvao rat u Pojasu Gaze.

Ova smrtonosna ofenziva, koju je međunarodna zajednica osudila, uzrokovala je bijeg stotina tisuća stanovnika na jug teritorija, koji je već potpuno razoren gotovo dvogodišnjim ratom.